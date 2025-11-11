Szybki obiad w 15 minut? Ten makaron z kremowym sosem pomidorowym to idealna propozycja dla zabieganych. Potrzebujesz tylko kilku składników, a efekt zaskoczy Cię intensywnym smakiem i aksamitną konsystencją. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i wtedy, gdy wpadają niezapowiedziani goście.
Makaron w sosie pomidorowym to klasyk, ale w wersji kremowej zyskuje zupełnie nowy charakter. Dodatek śmietanki, świeżego czosnku i ziół sprawia, że sos jest aromatyczny, głęboki i idealnie otula makaron. Co ważne – wszystkie składniki są tanie i dostępne w każdym sklepie.
Składniki na 2 porcje:
200 g makaronu (penne, spaghetti lub fusilli)
- 1 puszka krojonych pomidorów
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 3 łyżki śmietanki 30% lub mascarpone
- 1 łyżka oliwy
- 1 łyżeczka suszonej bazylii
- Szczypta oregano
- Sól i pieprz do smaku
- Opcjonalnie: parmezan, świeża bazylia, szczypta chili
Sposób przygotowania krok po kroku
- Ugotuj makaron.
- W osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź, ale zachowaj 2–3 łyżki wody z gotowania.
- Podsmaż bazę sosu.
- Na oliwie zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj przeciśnięty czosnek i podsmaż jeszcze 30 sekund.
- Dodaj pomidory i przyprawy.
- Wlej całą puszkę pomidorów, dopraw bazylią, oregano, solą i pieprzem. Duś 5–7 minut, aż sos zgęstnieje.
- Zrób sos kremowy.
- Dodaj śmietankę lub mascarpone i wymieszaj. Jeśli sos będzie zbyt gęsty, dodaj wodę z makaronu.
- Połącz z makaronem.
- Wrzuć makaron do sosu i dokładnie wymieszaj, by wszystko się równomiernie połączyło.
- Podawaj od razu. Najlepiej z parmezanem i świeżą bazylią.
Wskazówki od redakcji
- Chcesz wersję bardziej wyrazistą? Dodaj pół łyżeczki ostrej papryki lub chili.
- Możesz wzbogacić sos o podsmażoną cukinię lub szpinak – świetnie się komponują.
- W wersji wysokobiałkowej użyj makaronu z ciecierzycy lub soczewicy.
To idealny przepis dla osób, które lubią proste, efektowne dania. Makaron z kremowym sosem pomidorowym jest szybki, sycący i wyjątkowo aromatyczny. Sprawdzi się zawsze – niezależnie od tego, czy gotujesz dla siebie, czy dla całej rodziny.
