Makaron w sosie pomidorowym to klasyk, ale w wersji kremowej zyskuje zupełnie nowy charakter. Dodatek śmietanki, świeżego czosnku i ziół sprawia, że sos jest aromatyczny, głęboki i idealnie otula makaron. Co ważne – wszystkie składniki są tanie i dostępne w każdym sklepie.

Składniki na 2 porcje:

200 g makaronu (penne, spaghetti lub fusilli)

  • 1 puszka krojonych pomidorów
  • 1 mała cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 3 łyżki śmietanki 30% lub mascarpone
  • 1 łyżka oliwy
  • 1 łyżeczka suszonej bazylii
  • Szczypta oregano
  • Sól i pieprz do smaku
  • Opcjonalnie: parmezan, świeża bazylia, szczypta chili

Sposób przygotowania krok po kroku

  1. Ugotuj makaron.
  2. W osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź, ale zachowaj 2–3 łyżki wody z gotowania.
  3. Podsmaż bazę sosu.
  4. Na oliwie zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj przeciśnięty czosnek i podsmaż jeszcze 30 sekund.
  5. Dodaj pomidory i przyprawy.
  6. Wlej całą puszkę pomidorów, dopraw bazylią, oregano, solą i pieprzem. Duś 5–7 minut, aż sos zgęstnieje.
  7. Zrób sos kremowy.
  8. Dodaj śmietankę lub mascarpone i wymieszaj. Jeśli sos będzie zbyt gęsty, dodaj wodę z makaronu.
  9. Połącz z makaronem.
  10. Wrzuć makaron do sosu i dokładnie wymieszaj, by wszystko się równomiernie połączyło.
  11. Podawaj od razu. Najlepiej z parmezanem i świeżą bazylią.
Wskazówki od redakcji

  • Chcesz wersję bardziej wyrazistą? Dodaj pół łyżeczki ostrej papryki lub chili.
  • Możesz wzbogacić sos o podsmażoną cukinię lub szpinak – świetnie się komponują.
  • W wersji wysokobiałkowej użyj makaronu z ciecierzycy lub soczewicy.

To idealny przepis dla osób, które lubią proste, efektowne dania. Makaron z kremowym sosem pomidorowym jest szybki, sycący i wyjątkowo aromatyczny. Sprawdzi się zawsze – niezależnie od tego, czy gotujesz dla siebie, czy dla całej rodziny.