Makaron w sosie pomidorowym to klasyk, ale w wersji kremowej zyskuje zupełnie nowy charakter. Dodatek śmietanki, świeżego czosnku i ziół sprawia, że sos jest aromatyczny, głęboki i idealnie otula makaron. Co ważne – wszystkie składniki są tanie i dostępne w każdym sklepie.

Składniki na 2 porcje:

200 g makaronu (penne, spaghetti lub fusilli)

1 puszka krojonych pomidorów

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

3 łyżki śmietanki 30% lub mascarpone

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka suszonej bazylii

Szczypta oregano

Sól i pieprz do smaku

Opcjonalnie: parmezan, świeża bazylia, szczypta chili

Sposób przygotowania krok po kroku

Ugotuj makaron. W osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź, ale zachowaj 2–3 łyżki wody z gotowania. Podsmaż bazę sosu. Na oliwie zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj przeciśnięty czosnek i podsmaż jeszcze 30 sekund. Dodaj pomidory i przyprawy. Wlej całą puszkę pomidorów, dopraw bazylią, oregano, solą i pieprzem. Duś 5–7 minut, aż sos zgęstnieje. Zrób sos kremowy. Dodaj śmietankę lub mascarpone i wymieszaj. Jeśli sos będzie zbyt gęsty, dodaj wodę z makaronu. Połącz z makaronem. Wrzuć makaron do sosu i dokładnie wymieszaj, by wszystko się równomiernie połączyło. Podawaj od razu. Najlepiej z parmezanem i świeżą bazylią.

Wskazówki od redakcji

Chcesz wersję bardziej wyrazistą? Dodaj pół łyżeczki ostrej papryki lub chili.

Możesz wzbogacić sos o podsmażoną cukinię lub szpinak – świetnie się komponują.

W wersji wysokobiałkowej użyj makaronu z ciecierzycy lub soczewicy.

To idealny przepis dla osób, które lubią proste, efektowne dania. Makaron z kremowym sosem pomidorowym jest szybki, sycący i wyjątkowo aromatyczny. Sprawdzi się zawsze – niezależnie od tego, czy gotujesz dla siebie, czy dla całej rodziny.