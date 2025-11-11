Łosoś jest bogaty w kwasy omega-3, białko i witaminy z grupy B. Pieczenie w piekarniku pozwala zachować jego wartości odżywcze, a jednocześnie wymaga minimum wysiłku. Wystarczy 15 minut, by przygotować pełnowartościowy posiłek dla całej rodziny.

Składniki na 2 porcje

2 filety z łososia (ok. 150–180 g każdy)

1 cytryna

1 łyżka oliwy

2 ząbki czosnku

Sól i świeżo mielony pieprz

1 łyżeczka suszonego koperku lub świeży koperek

1 łyżeczka tymianku (świeży lub suszony)

Opcjonalnie: masło, plaster pomarańczy, pieprz cytrynowy

Sposób przygotowania – krok po kroku

Krok 1: Przygotuj łososia i rozgrzej piekarnik

Rozgrzej piekarnik do 190°C (góra–dół). Filety z łososia opłucz pod zimną wodą i dokładnie osusz papierowym ręcznikiem. Dzięki temu skóra i powierzchnia ryby nie będą mokre, a przyprawy lepiej się do niej przyczepią. Skrop łososia cienką warstwą oliwy, by po upieczeniu był bardziej soczysty.

Krok 2: Dopraw rybę ziołami i czosnkiem

Połóż filety na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posyp solą, świeżo mielonym pieprzem, suszonym lub świeżym koperkiem oraz tymiankiem. Przeciśnij dwa ząbki czosnku i równomiernie rozsmaruj go po wierzchu ryby. Czosnek nada łososiowi aromatyczną, lekko słodkawą głębię.

Krok 3: Dodaj cytrynę dla świeżości i soczystości

Cytrynę pokrój w cienkie plasterki. Kilka połóż bezpośrednio na łososiu, a resztę obok filetów. Dzięki temu sok cytrynowy powoli przenika do mięsa podczas pieczenia, nadając mu świeży smak i zapobiegając wysychaniu.

Krok 4: Piecz łososia przez 12–15 minut

Wstaw blaszkę do nagrzanego piekarnika i piecz 12–15 minut, zależnie od grubości filetów. Mięso powinno być lekko różowe w środku, ale nie surowe. Jeśli łosoś łatwo „rozchodzi się” na płatki po dotknięciu widelcem — jest gotowy. Nie przemęczaj go w piekarniku, bo stanie się suchy.

Krok 5: Podawaj od razu, najlepiej z lekkimi dodatkami

Po wyjęciu z piekarnika przełóż filety na talerze. Świetnie smakują z pieczonymi ziemniakami, ryżem jaśminowym lub prostą sałatą z rukoli. Możesz też polać rybę łyżeczką oliwy lub stopionego masła, aby była jeszcze bardziej aromatyczna.

Pieczony łosoś to idealny przepis dla osób, które chcą jeść zdrowo, ale nie mają czasu na skomplikowane gotowanie. Minimalna liczba składników, krótki czas przygotowania i zawsze perfekcyjny efekt sprawiają, że to danie świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i w wersji bardziej eleganckiej.