Historia gołąbków jest długa. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata. Na Bałkanach to sarma, a na Bliskim Wschodzie - dolma. W kuchni szwedzkiej spotkamy się z kåldolmar. Używa się liści winogron lub liści kapusty.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pochodzący z kuchni kresowej przepis na gołąbki nie jest skomplikowany. Robi się je szybko, a są bardzo smakowite. To świetna odmiana dla tradycyjnych gołąbków w sosie pomidorowym z farszem mięsnym i ryżem. Tak, tak - nie ma w nich ani mięsa, ani ryżu, a zachwycają głębokim smakiem. Gołąbki kresowe przygotujemy z prostych składników, które mamy zawsze pod ręką. Są naprawdę pyszne.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - gołąbki kresowe

Składniki

1 główka białej kapusty

1,5 kg ziemniaków

1 szklanka bulionu

2 ząbki czosnku

350 g surowego wędzonego boczku,

2 cebule,

2 łyżki mąki,

1 jajko,

sól, pieprz, szczypta majeranku, odrobina kminku, odrobina gałki muszkatołowej

kawałki słoniny to wyłożenia garnka.

Przygotowanie

Z kapusty wykrajamy głąb, oddzielamy liście, usuwamy twarde nerwy. Liście wkładamy do wrzątku i parzymy, aż zmiękną. Boczek kroimy w kostkę i smażymy na złoty kolor. Ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce. Starte ziemniaki delikatnie solimy i odstawiamy na kilka minut. Potem odcedzamy na sitku płyn z ziemniaków - tej wody nie wylewamy, będzie nam potrzebna. Odciśnięte ziemniaki wkładamy do miski, dodajemy startą na tarce cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, połowę usmażonego boczku. Wbijamy jajko, doprawiamy masę solą, pieprzem i majerankiem. Dodajmy skrobię z wody po ziemniakach. Dokładnie mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Na liście kapusty nakładamy porcje farszu i zawijamy jak typowe gołąbki. Formę smarujemy tłuszczem, możemy położyć w formie kilka cieniutko pokrojonych plasterków słoniny; na to kładziemy kilka liści kapusty, a potem układamy ciasno gołąbki. Wlewamy bulion i przykrywamy formę. Gołąbki kresowe pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C przez 40 minut. Sos możemy potem zagęścić mąką. Smacznego!