Łazanki z kapustą i kiełbasą to danie skromne, proste i sycące. W sam raz na jesienne chłody. Kilka składników, a efekt jest naprawdę doskonały.

Historia łazanek - jadali je nawet arystokraci

Łazanki pojawiły się na polskich stołach, gdy w XVI wieku Bona Sforza d'Aragona przyjechała z włoskiego Bari, by poślubić króla Zygmunta I Starego. Przywiozła ze sobą dwóch i upodobania kulinarne. Słowo "łazanki" pochodzi od włoskiego słowa "lasagne", czyli dania przyrządzanego z cienkich płatów makaronu poprzekładanych smakowitym nadzieniem. Z biegiem czasu danie to spolszczono i zaczęło być popularne. Przepis na łazanki z kapustą i grzybami znajdziemy np. w pierwszej polskiej książce kulinarnej "Compendium ferculorum, albo zebranie potraw" (1682), którą napisał Stanisław Czerniecki, kuchmistrz wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Łazanki można przyrządzić na wiele sposobów. My proponujemy podać je z kapustą i kiełbasą. Danie będzie gotowe w ok. pół godziny. Składniki są tanie i kupimy je w każdym sklepie spożywczym.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - idealne łazanki z kapustą i kiełbasa

Składniki

300 g makaronu typu łazanki

500 g kapusty kiszonej

cebula duża

300 g kiełbasy - np. śląskiej

łyżka masła

olej

liść laurowy, kilka kulek ziela angielskiego

łyżeczka majeranku, łyżeczka kminku

Przygotowanie

Siekamy kapustę, wrzucamy do garnka i zalewamy niewielką ilością wody. Dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Dusimy kapustę pod przykryciem, aż będzie miękka. Siekamy obraną cebulę, kroimy kiełbasę w kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej, szklimy najpierw cebulę, a potem dodajemy kiełbasę i smażymy przez ok. 5 minut. W tym czasie gotujemy makaron wg przepisu, podanego na opakowaniu. Do garnka z kapustą przekładamy cebulę z kiełbasą, dodajemy łyżkę masła i mieszamy dokładnie. Potem kapustę mieszamy z makaronem. Łazanki z kapustą i kiełbasą gotowe. Smacznego!