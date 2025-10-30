Pierwsze pytanie zapewne brzmi, co mają jajka do czyśćca? To danie narodziło się w Neapolu, a mieszkańcy tego miasta mają fantazję. Także kulinarną. Uova in purgatorio, czyli jajka w czyśćcu, to jajka w sosie pomidorowym. Nazwano tę potrawę tak, bo - jak twierdzą niektórzy - biel jajek kojarzy się z bielą dusz, a czerwień -z płomieniami duchowego ognia w czyśćcu, który je oczyszcza. Kuzynką tej potrawy jest niezwykle popularna szakszuka.

Sos i jajka

Uova in purgatorio to potrawa z kuchni popularnej, biednej. Często przygotowywano tę potrawę w poniedziałek, gdy z niedzieli zostawało jeszcze trochę ragù napoletano - gęstego, mięsnego sosu pomidorowego. Oszczędne panie domu dokładały pomidorów, a potem wbijały do tego sosu jajka. Z chlebem to danie smakowało wyśmienicie. Można tę potrawę przygotować po prostu na bazie sosu pomidorowego.

Pierwsze wzmianki o jajkach w czyśćcu

Pierwsze pisana wzmianka o tym daniu pojawia się w traktacie kulinarnym "Cucina Teoretico-Pratica" z 1837 r., który napisał Ippolito Cavalcanti. Znany i ceniony wśród neapolitańskiej arystokracji kucharz, podał przepis na to proste i smakowite danie, który funkcjonuje do dziś. Jest wiele wariantów tej potrawy - czasem panie domu dorzucają do np. niej zielony groszek.

Jajka w czyśćcu - przepis na pyszne danie z Neapolu

Składniki

  • 500 g pomidorów krojonych z puszki
  • 8 jajek
  • cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • pęczek bazylii
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Bazylię myjemy, oddzielamy listki od łodyżek. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy posiekaną cebulę i czosnek. Smażymy chwilę i wrzucamy związane nitką łodyżki bazylii. Po chwili wlewamy na patelnię pomidory. Gotujemy sos na średnim ogniu przez ok. 10 minut. wyjmujemy łodyżki z sosu, dodajemy połowę porwanych listków bazylii. Solimy i pieprzymy sos. W gęstym sosie robimy 8 dołków i wbijamy w nie jajka. Przykrywamy patelnię pokrywką, trzymamy ją na niewielkim ogniu, i czekamy, aż białka się zetną - żółtka mają pozostać płynne. Podajemy jaja w czyśćcu posypane świeżą bazylią, można posypać także startym serem. Smacznego!