Dlaczego brukselka po prostu nie smakuje wielu ludziom?

W latach dziewięćdziesiątych Hans van Doorn odkrył, co sprawia, że brukselka jest tak odpychająca dla wielu ludzi. Odkrył glikozydy oleju musztardowego zawarte w główkach, które rośliny formują, aby chronić się przed uszkodzeniem przez zwierzęta. Nowa wiedza skłoniła producentów nasion do przeszukania swoich archiwów w poszukiwaniu starych odmian brukselki, które zawierały mniej tych specjalnych glikozydów. Następnie skrzyżowali je w skomplikowanym procesie z odmianami, które oferują wyższe plony. Naciskamy przycisk przewijania do przodu o kilka lat i nowoczesna brukselka gotowa. Za pośrednictwem mediów społecznościowych do kulinarnego świata powrócił były dziecięcy horror w postaci brukselki. Również dlatego, że dziś nie gotuje się jej już bez ogródek, ale smaży, ściera na sałatkę lub pieczone w piekarniku. Na uwagę w szczególności zasługuje brukselka pieczona w piekarniku. Istnieją jednak dwa zupełnie różne sposoby na przygotowanie pieczonej brukselki.

Jak przyrządzić brukselkę, aby była pyszna?

W pierwszym wariancie główki są po prostu czyszczone, przekrojone na pół i pieczone z odrobiną oleju w piekarniku na złoty kolor. W drugim wariancie oczyszczone głowy blanszuje się w całości we wrzącej wodzie przez kilka minut, aż będą mniej więcej w połowie ugotowane. Następnie wędrują na blachę do pieczenia i poddawane są tej samej obróbce, co we wcześniejszej propozycji w nieco innej formie. A mianowicie chodzi o rozbicie tego warzywa. Wystarczy za pomocą mocnej szklanki lub (nudnego) tłuczka do ziemniaków spłaszczyć kapustę, a następnie piec ją z odrobiną oleju i soli przez około 20 do 30 minut.

Przepis na sałatkę z brukselki na ciepło (dwie porcje)

Składniki na sałatkę z brukselki: - około 1 kg brukselki (w piekarniku dużo tracą na wadze), - 100 do 200 g chleba lub bułek, najlepiej czerstwych, - 1 jabłko, - trochę oleju i soli. Opcjonalnie: czosnek granulowany i czerwona cebula lub dymka. Składniki na sos: - 1 łyżka musztardy, - 1 łyżka miodu (lub innego słodzika), - 1-2 łyżki octu lub soku z cytryny (do smaku), - 3 łyżki oleju, - 4 łyżki wody, - szczypta soli. Czas przygotowania: około 35 minut.

Przygotowanie: 1. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni góra/dół i podgrzej w nim blachę do pieczenia. 2. Brukselkę dobrze umyj i oczyść, tj. usuń zdrewniałe końce i nieestetyczne liście. 3. Dobrze wysusz (na przykład w wirówce do sałaty), ponieważ wilgotna brukselka zrobi się papkowata. Główki przekrój na pół. 4. Wrzuć przekrojone kapustki do miski z odrobiną oleju i soli, wymieszaj, a następnie ułóż je na gorącej blasze do pieczenia. Przecięte powierzchnie połówek brukselki powinny być skierowane do góry, aby para mogła się ulotnić. Piecz przez około 20 minut, aż różyczki będą chrupiące i miękkie w środku. 5. W międzyczasie rozerwij lub pokrój chleb w kostkę wielkości kęsa. W misce wymieszaj chleb z dużą ilością oleju i opcjonalnie czosnkiem granulowanym. Następnie wrzuć na chwilę na patelnię i smaż na złoty kolor. 6. Jabłko umyj i pokrój w grubą kostkę. Drobno posiekaj czerwoną, obraną cebulę (lub umytą dymkę). 7. Składniki na dressing po prostu umieść w słoiku, zakręć go i dobrze wstrząśnij. 8. Brukselkę wyjmij z piekarnika i przełóż do miski, dodaj pokrojone jabłko, polej dressingiem, a następnie podziel na dwa talerze. Udekoruj ciepłymi grzankami i posiekaną cebulą.

Jeśli chcesz urozmaicić przepis możesz dodać do sałatki czerwone winogrona lub parmezan, dowolne orzechy, a nawet smażony boczek/wędzone tofu. Smacznego! A w trakcie jedzenia pomyślmy o panu van Doornie, który sprawił, że brukselka odzyskała swoją świetność.