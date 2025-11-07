Dlaczego 11 listopada jada się pieczoną gęś?

Dlaczego 11 listopada jada się mięso gęsi? Tego dnia swój dzień obchodzi św. Marcin, który bywa często przedstawiany w otoczeniu tych ptaków. Święty Marcin był pobożnym rycerzem, żył w IV wieku. Był to człowiek skromny i dobry, słynął z miłosiernych uczynków. Gdy postanowiono, że zostanie biskupem Tours, Marcin uciekł. Bardzo nie chciał piastować żadnego stanowiska. Schował się w gęsiarni. Ale ptaki głośnym gęganiem zdradziły jednak jego kryjówkę. I tak zaczęto św. Marcina łączyć z gęsiami.

Gęś po staropolsku - przepis Ewy Wachowicz

Gęsie mięso jest ciemne, bardzo delikatne w smaku i aromatyczne. Dietetycy twierdzą, że gęsina jest bardzo zdrowa. Ewa Wachowicz, restauratorka, popularyzatorka i doskonała kucharka na swojej stronie internetowej podała przepis na doskonałą gęś pieczoną po staropolsku. Podajemy ten przepis, żebyście sami nie musieli szukać.

Składniki

1 gęś

przyprawy - sól. majeranek

250 g boczku w plastrach

2 szklanki miodu pitnego

Farsz

1,5 kg kapusty kiszonej

1 łyżka tłuszczu z gęsi

250 g boczku

5 cebul

5 ząbków czosnku

Przygotowanie

Gęś myjemy i osuszamy. Ze środka wyjmujemy tłuszcz. Gęś nacieramy solą wymierzaną z majerankiem - w środku i na zewnątrz. Wkładamy gęś na dwie godziny do lodówki. Kapustę kiszoną gotujemy do miękkości. Na patelni wytapiamy gęsi tłuszcza. Kroimy w kostkę boczek i cebulę. Wrzucamy na patelnie z tłuszczem i smażymy. Po chwili dodajemy posiekany czosnek. Znowu smażymy chwilę. Zawartość patelni wrzucamy do kapusty i całość dusimy pod przykryciem przez ok. 20 minut. Przestudzony farsz z kapusty wkładamy do gęsi. Skórę spinamy wykałaczkami i zaszywamy nicią. Tuszkę wkładamy do brytfanki, obkładamy plastrami boczku i podlewamy odrobiną miodu pitnego. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C - bez przykrycia. Pieczemy przez ok. 4 godziny (1 godzina na kilogram gęsi). Co pół godziny gęś podlewamy miodem pitnym. Gęś po staropolsku gotowa. Smacznego!