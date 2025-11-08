Obazdę podaje się podczas October Fest - jada się ją z preclami. Ta pasta ma charakterystyczny, bardzo wyrazisty smak. Jest kremowa i trochę chrupiąca. Świetnie smakuje ze świeżym pieczywem, np. z bagietką lub razowym chlebem. Bardzo pasują do obazdy ciepłe chrupiące grzanki.

Serowa rozkosz na śniadanie i na przekąskę

Obazdę można podać na śniadanie lub na kolację jako smarowidło do kanapek. Dobrze też sprawdzi się jako dip. Obazdę robi się bardzo szybko, składniki kupimy bez problemu. A radości i przyjemności z jej jedzenia jest mnóstwo. Mówi się, że wymyślono ją po to, by wykorzystać resztki różnych serów. Nazwa obazda (także: Obatzda, Obazder, Obatzer) pochodzi od słowa oznaczającego mieszanie.

Składniki

  • 200 g sera camembert lub brie
  • 200 g serka śmietankowego do kanapek
  • 100 g masła,
  • 1 mała cebula
  • łyżeczka słodkiej papryki
  • pół łyżeczki ostrej papryki
  • sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Cebulę obieramy i siekamy. Sery i masło wrzucamy do miski i starannie mieszamy, żeby powstała jednolita masa, dodajemy przyprawy i cebulę, jeszcze raz dokładnie mieszamy. Obazda gotowa, smacznego.