Surówki to dodatek, po który sięgamy zwłaszcza jesienią i zimą, gdy świeżych warzyw jest w sklepach i bazarach nieco mniej niż wiosną, czy latem. Surówki pasują tak naprawdę do wszystkiego. Są idealnym dodatkiem do ziemniaków i klasycznego schabowego, czy kaszy z pulpetami. Nic nie stoi na przeszkodzi, by zjeść je także jako dodatek do pierogów czy wytrawnych naleśników.
Jedna z najlepszych surówek. Świetna dla tych, co na diecie
Surówki warto jeść, bo to prawdziwa bomba witaminowa i odżywcza. Przepisów na to danie jest naprawdę bardzo wiele. Jest wśród nich jedna, która nie tylko zaspokoi głód, ale pomoże podkręcić metabolizm i schudnąć.
Nazywana jest "surówką złocistą". Jej podstawa to kiszona kapusta i surowa marchewka. Można ją dodać do obiadu, ale jest też smaczna i odżywcza jako samodzielna przekąska. Sprawdzi się w różnego rodzaju dietach, bo jest pełna witamin i składników odżywczych.
Surówka idealna dla tych co na diecie. Dlaczego pomaga w odchudzaniu?
Surówka z marchewki i kiszonej kapusty pomaga w odchudzaniu i podkręca metabolizm, bo zawiera bardzo dużą dawkę błonnika pokarmowego. Poza tym ma niewiele kalorii. Znaleźć w niej można takie witaminy jak A, E, K, czy B. Ta surówka to również bogate źródło magnezu, potasu, żelaza i wapnia. Dodatkowy plusem wynikającym z jedzenia surówki złocistej jest to, że zawarta w niej marchewka świetnie wpływa na naszą cerę.
Surówka złocista - składniki
- 500 g kiszonej kapusty
- 250 g marchwi
- 1-2 jabłka
- 1 łyżka soku z cytryny
- 5 łyżek oleju rzepakowego
- 1/2 łyżeczki mielonego kminku
- szczypta świeżo mielonego pieprzu
- sól i cukier do smaku
Surówka złocista - przygotowanie
- Kiszoną kapustę należy odcisnąć z nadmiaru soku. Jeśli jest za kwaśna warto opłukać ją wodą i znowu odcisnąć.
- Następnie należy poszatkować kapustę na drobne kawałki. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach.
- Jabłko również obieramy i ścieramy. Tak przygotowane należy skropić sokiem z cytryny, by zachowało jasny kolor. Do kapusty należy dodać marchewkę i jabłko.
- Tak przygotowaną surówkę trzeba doprawić kminkiem, pieprzem, solą i cukrem. Polać olejem rzepakowym i wymieszać.
