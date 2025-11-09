Surówki to dodatek, po który sięgamy zwłaszcza jesienią i zimą, gdy świeżych warzyw jest w sklepach i bazarach nieco mniej niż wiosną, czy latem. Surówki pasują tak naprawdę do wszystkiego. Są idealnym dodatkiem do ziemniaków i klasycznego schabowego, czy kaszy z pulpetami. Nic nie stoi na przeszkodzi, by zjeść je także jako dodatek do pierogów czy wytrawnych naleśników.

Jedna z najlepszych surówek. Świetna dla tych, co na diecie

Surówki warto jeść, bo to prawdziwa bomba witaminowa i odżywcza. Przepisów na to danie jest naprawdę bardzo wiele. Jest wśród nich jedna, która nie tylko zaspokoi głód, ale pomoże podkręcić metabolizm i schudnąć.

Nazywana jest "surówką złocistą". Jej podstawa to kiszona kapusta i surowa marchewka. Można ją dodać do obiadu, ale jest też smaczna i odżywcza jako samodzielna przekąska. Sprawdzi się w różnego rodzaju dietach, bo jest pełna witamin i składników odżywczych.

Surówka idealna dla tych co na diecie. Dlaczego pomaga w odchudzaniu?

Surówka z marchewki i kiszonej kapusty pomaga w odchudzaniu i podkręca metabolizm, bo zawiera bardzo dużą dawkę błonnika pokarmowego. Poza tym ma niewiele kalorii. Znaleźć w niej można takie witaminy jak A, E, K, czy B. Ta surówka to również bogate źródło magnezu, potasu, żelaza i wapnia. Dodatkowy plusem wynikającym z jedzenia surówki złocistej jest to, że zawarta w niej marchewka świetnie wpływa na naszą cerę.

Surówka złocista - składniki

  • 500 g kiszonej kapusty
  • 250 g marchwi
  • 1-2 jabłka
  • 1 łyżka soku z cytryny
  • 5 łyżek oleju rzepakowego
  • 1/2 łyżeczki mielonego kminku
  • szczypta świeżo mielonego pieprzu
  • sól i cukier do smaku

Surówka złocista - przygotowanie

  • Kiszoną kapustę należy odcisnąć z nadmiaru soku. Jeśli jest za kwaśna warto opłukać ją wodą i znowu odcisnąć.
  • Następnie należy poszatkować kapustę na drobne kawałki. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach.
  • Jabłko również obieramy i ścieramy. Tak przygotowane należy skropić sokiem z cytryny, by zachowało jasny kolor. Do kapusty należy dodać marchewkę i jabłko.
  • Tak przygotowaną surówkę trzeba doprawić kminkiem, pieprzem, solą i cukrem. Polać olejem rzepakowym i wymieszać.