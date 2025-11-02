Na niedzielny, bardziej uroczysty niż codzienny obiad proponujemy pieczony schab. Przyrządzimy go jednak po śląsku. Nasza propozycja to schab po sztygarsku. Schab po sztygarsku może wejść na stałe do rodzinnego menu, jest tak pyszny.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Schab po sztygarsku jest nadziewany kiełbasą, śląską oczywiście. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tej pysznej potrawy, są łatwe do dostania. Porcja tej pieczeni nie będzie też droga. A jeśli zostanie coś z obiadu, z powodzeniem możemy schab po sztygarsku podać na zimno. Będzie świetny np. do kanapek. Schab po sztygarsku jest faszerowany kiełbasą, co nadaje mu wyjątkowego smaku i soczystości.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schab po sztygarsku

Składniki

1 kg schabu bez kości,

5 łyżek smalcu,

1 łyżka słodkiej papryki,

½ łyżeczki całego kminku,

½ łyżki soli,

½ łyżeczki pieprzu,

3-4 ząbki czosnku,

200 g kiełbasy śląskiej,

2 cebule,

250 ml wody,

2 łyżki mąki,

sól, pieprz

Przygotowanie

Mięso nacinamy i nacieramy w środku przeciśniętym przez praskę czosnkiem i przyprawami. Na środek kładziemy kiełbasę i zwijamy mięso w rulon. Związujemy ciasno nitką. Mięso obsmażamy ze wszystkich stron na rozgrzanym tłuszczu. Cebulę kroimy w piórka. Mięso wkładamy do brytfanki, obkładamy cebulą, podlewamy wodą i wstawiamy na godzinę do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. W trakcie pieczenia możemy podlać mięso sosem. Gdy schab jest upieczony, wyjmujemy mięso z brytfanki. Sos, który został w naczyniu, zaciągamy mąką i zagotowujemy. Schab po sztygarsku podajemy pokrojony na plastry i polany sosem. Smacznego.