Filet z łososia w sosie szpinakowym to świetnie zbilansowane danie. Same zdrowe składniki połączone w jedną, pyszną całość. Łosoś jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka. Zawiera też dobroczynne dla organizmu kwasy omega-3 oraz omega-6, a także wiele witamin i soli mineralnych. Także szpinak, który dodamy do sosu, ma wiele zalet.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Z łososia możemy wyczarować wiele pysznych potraw. Świetnie nadaje się do pieczenia, smażenia i krótkiego duszenia. Bardzo dobrze smakuje również np. filet z łososia przyrządzony na parze. Do przyrządzenia pysznej potrawy z łososia potrzebujemy niewielu składników. Danie będzie gotowe w kilka chwil.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - filet z łososia w sosie szpinakowym

Składniki

500 g łososia

500 g szpinaku mrożonego

2 ząbki czosnku

150 g serka mascarpone lub 1/2 szklanki śmietany kremówki

2 pomidory suszone (opcjonalnie)

2 łyżki oleju

sól, pieprz

łyżka masła

Przygotowanie

Z filetu z łososia usuwamy skórkę. Rybę dzielimy na mniejsze kawałki. Oprószamy łososia solą i pieprzem. Rozgrzewamy na dużej patelni olej i smażymy łososia z obu stron. Potem ostrożnie przekładamy rybę na talerz. Na patelni rozgrzewamy masło i wrzucamy szpinak oraz posiekany czosnek i pomidory suszone. Dusimy na wolnym ogniu przez ok. 10 minut, aż woda odparuje ze szpinaku. Doprawiamy szpinak solą i pieprzem do smaku. Dodajemy serek mascarpone lub śmietankę i mieszamy, by powstał jednolity, kremowy sos. Na szpinak wykładamy usmażonego łososia. Podgrzewamy kilka minut pod przykryciem. Filet z łososia w sosie szpinakowym gotowy. Smacznego!