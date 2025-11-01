Pierwsze skojarzenie ze zrazami to oczywiście zrazy wołowe, przysmak kuchni śląskiej. Są przepyszne, ale ich przygotowanie zajmuje trochę czasu, bowiem wołowina wymaga dłuższej obróbki termicznej. Dlatego na sobotni obiad proponujemy zrazy zawijane z mięsa z piersi indyka.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Mięso z piersi indyka jest cenione przez dietetyków. Polecane jest np. przy alergiach i dietach niskokalorycznych. Ze względu na niską zawartość tłuszczu, a dużą - białka, jest łatwo przyswajalne i lekkostrawne. W porównaniu z wieprzowiną czy wołowiną, odznacza się lepszymi właściwościami smakowo-zapachowymi i dietetycznymi. Mięso to jest też chudsze niż to z kurczaka. Zrazy udusimy w aromatycznym sosie pieczarkowym. Pamiętajmy, żeby podać też do obiadu surówkę, nie potrzeba wiele - może to być np. marchewka z jabłkiem.

Składniki

500 g piersi z indyka

500 g pieczarek

duża cebula

kilka ziarenek pieprzu i ziela angielskiego

sól, pieprz

3 łyżki oleju

łyżka mąki

1/3 szklanki śmietanki

szklanka bulionu lub wody

łyżka masła

łyżka musztardy

2 ogórki kiszone

Przygotowanie

Mięso kroimy na plastry, które delikatnie rozbijamy. Każdy plaster smarujemy musztardą i kładziemy na niego paski pokrojonego ogórka kiszonego. Plastry zwijamy, obwiązujemy nitką lub spinamy wykałaczką. Zrazy obsmażamy na oleju, a potem wkładamy do garnka. Pieczarki czyścimy i kroimy w plasterki. Siekamy cebulę. Na patelnię, na której smażyły się zrazy, wrzucamy masło, pieczarki i cebulę. Smażymy, aż pieczarki odparują wodę, a cebula si zeszkli. Do garnka z mięsem dodajemy pieczarki z cebulą, zalewamy to wszystko bulionem lub w wodą, dodajemy ziele angielskie i pieprz w ziarnach i dusimy przez ok. 40 minut na średnim ogniu. Sprawdzamy, czy mięso jest miękkie. Sos doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Mąkę rozrabiamy ze śmietanką w kubeczku, dolewamy kilka łyżek sosu, w którym dusiło się mięso, dobrze mieszamy i wlewamy do garnka ze zrazami. Zagotowujemy. Kruche zrazy w sosie pieczarkowym gotowe. Smacznego! Przed podaniem nie zapomnijmy wyjąć ze zrazów nitki.