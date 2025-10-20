Pastę jajeczną najlepiej przygotować sobie wieczorem dzień wcześniej. Rano po prostu sięgniemy do lodówki i posmarujemy pastą jajeczną kanapki. Noc spędzona w lodówce świetnie paście jajecznej zrobi, smaki się idealnie przegryzą i połączą. Jeśli jednak zrobimy ją rano, będzie równie dobra.

Pasta jajeczna na śniadanie

Jakub Kuroń na swojej stronie internetowej podał przepis na klasyczną pastę jajeczną, taką którą przygotowywał jego tata, popularny kucharz Maciej Kuroń. Jak wiadomo w prostocie siła. Pasta składa się więc z kilku składników. Jeśli możemy, kupmy dobrej jakości jajka, najlepiej z wolnego wybiegu i majonez o dobrym, krótkim składzie. Do tego oczywiście szczypiorek, świetny będzie ten gruby. Z powodzeniem taki szczypior możemy hodować w doniczce na oknie.

Przepis Jakuba Kuronia na klasyczną pastę jajeczną

Składniki

4 jajka ugotowane na twardo

4 łyżki majonezu, śmietany lub np. jogurtu naturalnego

pęczek szczypiorku lub np. dymki, pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie

Przestudzone, ugotowane na twardo jajka siekamy. Do jajek dodajemy posiekany szczypiorek, a potem majonez, śmietankę lub jogurt naturalny. Mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Klasyczna pasta jajeczna gotowa. Zjadamy od razu z pieczywem, lub pozwalamy się "przegryźć" paście w lodówce. Smacznego.