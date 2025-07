Ogórki to jedno z tych warzyw, które najczęściej zamykamy w słoikach. Ukiszone albo zamarynowane są świetnym dodatkiem do kanapek, surówek czy sałatek. To także idealna przystawka podczas świątecznych przyjęć oraz imprez.

Sałatka z przerośniętych ogórków do słoików. Przepis naszych babć

Jakub Kuroń poleca zrobić z nich sałatkę z przerośniętych ogórków. To jego zdaniem idealny sposób na to, by nie marnować żywności.

Reklama

Przerośnięte ogórki często są pomijane, a tymczasem mogą stać się bazą do wyjątkowo smacznych przetworów. Tego typu sałatki były popularne w kuchniach naszych babć, które potrafiły wykorzystać każdy składnik do ostatniego kawałka - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń.

Sałatka z przerośniętych ogórków jest nie tylko smaczna, ale ma również właściwości zdrowotne. Wspomaga trawienie i działa przeciwbakteryjnie. Dodany do tej sałatki z przepisu Jakuba Kuronia czosnek i koper sprawią, że sałatka jest nie tylko smaczna, ale wspiera także układ odpornościowy i trawienny.

Jak zrobić sałatkę z przerośniętych ogórków do słoików? Oto przepis Jakuba Kuronia.

Sałatka z przerośniętych ogórków do słoików - składniki

4 kg przerośniętych ogórków (mogą być zażółcone)

1 kg papryki czerwonej i żółtej

10 łyżeczek soli

3/4 szklanki cukru

3/4 szklanki octu

3/4 szklanki oleju

10 dkg zielonego kopru

2-3 ząbki czosnku (zmiażdżone)

Sałatka z przerośniętych ogórków do słoików - przygotowanie