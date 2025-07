To pytanie pojawia się często. Kiedy posolić rosół? Na początku gotowania, czy na końcu? Solimy gotujące się mięso, czy dodajemy sól dopiero wtedy, gdy dołożymy do garnka warzywa. Rozwiewamy wątpliwości. Dzięki zastosowaniu tej zasady, rosół będzie pyszny, aromatyczny i będzie miał głęboki, umamiczny smak.

Właściwości soli

Sól podbija smak, wydobywa z potraw to, co w nich najlepsze. Oczywiście z solą nie należy przesadzać. Warto też wiedzieć, kiedy soli się potrawy. Np. wątróbkę solimy pod koniec smażenia. A co z rosołem?

Reklama

W którym momencie posolić rosół?

Rosół najlepszy jest gotowany na mieszanych mięsach, na drobiu i wołowinie. Ważne są też warzywa i przyprawy. Mięso wkładamy do zimnej wody i gotujemy na wolnym ogniu. Potem dodajemy warzywa i przyprawy. Potem niech sobie pyrka na ogniu przez np. dwie, trzy godziny. Będzie idealny. Rosół solimy na ok. 10 minut przed końcem gotowania. Dlaczego dopiero w tym momencie solimy rosół? Dzięki temu podczas długiego procesu gotowania mięso i warzywa uwolnią pełnię swoich aromatów. Dodanie soli na początku gotowania może zahamować uwalnianie smaków z mięsa i warzyw do rosołu i sprawi, że mięso stanie się twardsze.