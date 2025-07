Rosół jest klasyką gatunku. Zupą, którą prawie każdy darzy ogromnym sentymentem i która wciąż podawana jest na obiad albo wtedy, gdy ktoś choruje i potrzebuje wzmocnienia.

Mięso to baza dobrego rosołu. Jakie włożyć do garnka?

Podstawa dobrego rosołu to rzecz jasna mięso. Musi być przede wszystkim świeże. Najlepsze do gotowania rosołu są drób oraz wołowina. Niektórzy gotują tę zupę także na gęsinie albo kaczce. Pod żadnym pozorem nie można gotować rosołu na podrobach.

Te przyprawy można dodać do rosołu

Do przygotowania rosołu używa się również warzyw. Wśród nich dobrze, by znalazły się m.in. marchewka, pietruszka, seler oraz kawałek pora. Aromatu i smaku dodaje także opalana nad gazem cebula. Dzięki niej można uzyskać nutę słodyczy. Do rosołu dodaje się także zioła. Poza solą i pieprzem, dobrze jest dodać szczyptę lubczyku albo owoce jałowca. Niektórzy dorzucają również cynamon. Wśród dodatków, jakie lądują w garnku z rosołem, są również owoce.

Jaki owoc dodać do rosołu? Ewa Wachowicz podpowiada

Tę zasadę z dodawaniem do rosołu popularnego owocu stosuje Ewa Wachowicz. Gospodyni programu "Ewa gotuje" wrzuca do garnka rodzime jabłko. To trik na dobry rosół, który stosowany jest w Pakistanie. To właśnie w tradycyjnej kuchni tego regionu dodaje się je do tej zupy.

Jabłko do rosołu dorzuca się w całości, bez obierania i wyjmuje tuż po ugotowaniu. Ewa Wachowicz zaleca, by pilnować aby się nie rozpadło. Owoc nie tylko doda słodyczy rosołowi, ale też podkręci smak mięsa. Jabłko najlepiej sprawdzi się jako dodatek do rosołu gotowanego na kurze, indyku a także kaczce i gęsi. Niektórzy dodają do rosołu również plasterki imbiru, które sprawią, że zupa nabierze nieco pikantnej nuty.