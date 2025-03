Żurek to zupa, która kojarzy się z Wielkanocą. Nie jest zbyt trudna do przygotowania. Jej podstawą i sekretem zarazem jest zakwas. Musi być odpowiednio kwaśny a przede wszystkim dobrej jakości. Rzadko robimy go sami. Częściej kupujemy w sklepach lub targowiskach z warzywami.

Bywa, że zakwas, którego użyjemy do przygotowania żurku jest bardzo kwaśny. Czasem zdarza się, że nie wyczujemy proporcji i dodamy go zbyt dużo. Wtedy żurek, który zaserwujemy na świątecznym stole będzie za kwaśny. Nic straconego. Okazuje się, że dzięki odpowiednim trikom tę sytuację da się uratować. Wystarczy, że zastosujemy jeden z tych prostych a zarazem skutecznych sposobów.

Tak uratujesz zbyt kwaśny żurek

Żeby żurek nie był zbyt kwaśny można dodać do niego wody. Rozcieńczony straci zbyt kwaśny smak i nikt nie będzie się krzywił podczas jedzenia. Trzeba jednak uważać, by wody nie dodać zbyt dużo. Wtedy możemy przesadzić w drugą stronę i sprawić, że będzie mdły. Taki żurek też da się uratować. Wystarczy odrobina soli, majeranku oraz pieprzu.

Trik na zbyt kwaśny żurek od Magdy Gessler

Jeśli żurek wyszedł nam zbyt kwaśny, jego smak można złagodzić, dolewając do niego odrobinę śmietany. Choć niektórzy uważają, że ten trik się nie sprawdza i jest zbyt ryzykowny, jego ogromną zwolenniczką jest Magda Gessler.

Kilka innych sposobów na zbyt kwaśny żurek

Nie tylko woda lub śmietana. Jest jeszcze kilka bardziej nieoczywistych sposobów na to, by złagodzić smak zbyt kwaśnego żurku. Niektórzy robią to dosypując do tej wielkanocnej zupy sodę oczyszczoną albo cukier. Najważniejsze podczas gotowania żurku jest pilnowanie proporcji. Lepiej dodać mniej zakwasu i jeśli żurek nie będzie odpowiednio kwaśny, dolać nieco w trakcie gotowania. Warto również, co jakiś czas sprawdzić smak żurku. Dzięki temu wyjdzie idealnie kwaśny i smaczny.