Które warzywa mają najwięcej kalorii?

Warzywa to najmniej kaloryczna kategoria produktów spożywczych. Na przestrzeni lat porady odnośnie stosowania warzyw w diecie właściwie się nie zmieniają. Im więcej warzyw w jadłospisie – najlepiej świeżych, sezonowych, różnorodnych – tym zdrowsza dieta. Pytanie o kaloryczność poszczególnych warzyw jest zasadne m.in. przy planowaniu diet typowo odchudzających. Jak podkreślają eksperci, warzywa uznawane za najbardziej kaloryczne są też zazwyczaj najmocniej sycące. Do tej kategorii można zaliczyć m.in.: białą fasolę (ok. 350 kalorii na 100 gramów), czerwoną fasolę (ok. 100 kalorii), bób (88 kalorii), kukurydzę (96 kalorii), ziemniaki (ok. 90 kalorii), ziemniaki słodkie (ok. 86 kalorii) i groszek zielony (84 kalorie).

Warzywa z najmniejszą ilością kalorii

Wśród warzyw najmniej kalorycznych wymienia się m.in.: ogórki, seler i różne odmiany zielonych sałat. W przypadku ogórków warto wspomnieć o tym, że to warzywo składa się w ponad 90 procentach z wody. Przyjmuje się, że kaloryczność ogórka to ok. 15 kalorii na 100 gramów. Na podobnym poziomie – czyli ok. 14-15 kalorii na 100 gramów – określana jest kaloryczność sałaty lodowej. W tej samej kategorii umieszcza się też zazwyczaj cukinię, której również przypisywany jest poziom ok. 15 kalorii na 100 gramów. Odrobinę wyższą kaloryczność ma kolejne, popularne warzywo w polskiej kuchni, czyli rzodkiewka – ok. 16 kalorii. W tabeli kaloryczności warzyw na kolejnych miejscach plasują się m.in.:

seler i pomidor – ok. 18 kalorii,

– ok. 18 kalorii, dynia – ok. 20 kalorii,

– ok. 20 kalorii, szparagi – ok. 22 kalorii,

– ok. 22 kalorii, kapusta, szpinak i kalafior – ok. 23 kalorie.

Poniżej 30 kalorii na 100 gramów ma także rukola, papryka, kalarepa i pieczarki. Marchewce, brokułom i brukselce przypisuje się ok. 35 kalorii, natomiast białej cebuli i czerwonemu burakowi ok. 44 kalorie.

Co z kalorycznością warzyw gotowanych?

Dania z warzyw gotowanych mają podobny poziom kaloryczności co dania surowe. W trakcie gotowania dania warzywne tracą jednak duże ilości witamin i cennych minerałów. Największy poziom witaminowych "strat" dotyczy zazwyczaj witaminy C, witaminy B1 i kwasu foliowego. Aby zachować najwięcej właściwości odżywczych warzyw zaleca się m.in. gotowanie na parze, szybkie zanurzanie we wrzątku lub używanie szybkowaru. W przypadku procesu gotowania lub smażenia dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że ten typ obróbki cieplnej podnosi indeks glikemiczny (parametr wzrostu glukozy we krwi) większości warzyw.