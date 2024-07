Co pić rano na czczo na trawienie? Co pić na czczo żeby schudnąć? Odpowiedź na pytanie co najlepiej pić na czczo różni się w zależności od tego, na czym nam najbardziej zależy. Niezależnie od tego czy celem jest detoksykacja organizmu, chęć zrzucenia zbędnych kilogramów czy wzmocnienie układu odpornościowego – poniżej odpowiadamy na pytanie co najlepiej pić rano!