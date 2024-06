Fala upałów uderzyła w Polskę. Eksperci zwracają uwagę, żeby dbać o siebie i nawadniać organizm. Wiadomo, woda najlepsza i trzeba jej dziennie wypijać minimum półtora litra. A jeśli nie woda, to co? Dietetyk radzi, by pić też inne napoje. Co wybierać, a czego unikać?