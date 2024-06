Wielu z nas jako środek transportu na wakacje wybiera samochód. Podczas takiej podróży nieuniknione są postoje na stacjach benzynowych. Takie miejsca oferują bardzo często bogatą ofertę słonych i słodkich przekąsek. Dań na ciepło typu fast food też jest na nich bez liku. Co wybrać, by było zdrowo i niezbyt kalorycznie?

Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka i ekspertka od zdrowego żywienia, na swoim Instagramie mówi o pięciu przekąskach, które można zjeść bez wyrzutów sumienia.

Oto produkty, po które warto sięgnąć podczas kolejnego postoju.

Sok pomidorowy

Świetnie gasi pragnienie i jest źródłem cennych składników odżywczych. Bogaty wpotas, składniki mineralne i błonnik. Doskonale nawadnia organizm, co w podróży powinno być podstawą. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na skład. Niektóre soki zawierają dużą ilość cukru lub soli.

Smoothie

To dobra przekąska, dla tych, którzy lubią owoce. Wybierając ten produkt również warto zerknąć na jego skład. Najlepsze będą te, które nie zawierają dodatku sztucznego cukru, a bazują na naturalnych owocach i jogurcie.

Orzechy

To idealna przekąska, dla każdego. Pod warunkiem, że nie mamy na nie uczulenia. Orzechy sprawiają, że nie czujemy się głodni. W swoim składzie mają błonnik, zdrowe tłuszcze i witaminy z grupy B. Na stacjach benzynowych dostępne są zazwyczaj w różnych wariantach, więc każdy znajdzie te, które lubi.

Suszone owoce

Suszone owoce są bogatym źródłem witamin, minerałów i błonnika. To naturalne źródło cukru, więc również doskonały zamiennik dla batonów i słodyczy. Katarzyna Bosacka poleca szczególnie żurawinę, morele albo suszone śliwki.

Wafle ryżowe

Dla osób, którzy mają ochotę coś pochrupać, to właśnie wafle ryżowe będą idealną przekąską podczas podróży. Katarzyna Bosacka poleca przede wszystkim te wafle ryżowe bez żadnych dodatków. To czysta energia, ale za to pełnoziarnista - mówi.

Wafle ryżowe to przekąska bogata w błonnik. Zapewniają uczucie sytości i wspomagają pracę układu pokarmowego. Są również źródłem węglowodanów złożonych, co sprawia, że organizm dostaje dawkę energii na dłużej. Jeśli nie przepadamy za waflami bez dodatków, możemy wybrać te z solą. Lepiej unikać tych z syropem glukozowo-fruktozowym, sztucznymi barwnikami i aromatami.