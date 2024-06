Od kilku już lat głośno jest o lekach na cukrzycę, które pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Sięgają po nie nie tylko osoby zmagające się z tą chorobą, ale też te, które po prostu chcą szybciej i łatwiej schudnąć.

To warzywo działa podobnie jak popularne leki na odchudzanie

Leków tych brakuje w aptekach, mimo, że ich stosowanie ma wiele skutków ubocznych a używane przez tych, którzy nie powinni po nie sięgać, bardziej szkodzą niż pomagają. Okazuje się, że zamiast po drogi i od pewnego czasu trudno dostępny w aptekach medykament, można sięgnąć po o wiele tańszy naturalny zamiennik.

Pisze o tym na swoim profilu dr Magdalena Cubała. Lekarka podpowiada, po co sięgać, by uzyskać podobny, ale zdrowszy i tańszy efekt jak ten po lekach na cukrzycę. Produktem, który szczególnie poleca jest sałata.

Ile jeść, by schudnąć?

Uwierzcie mi, sałata w sporych ilościach potrafi zdziałać cuda. Zwalnia opróżnianie żołądka, dając uczucie sytości na dłużej. Gdy pytacie, co jest moim prawdziwym Ozempikiem, odpowiadam: liściaste warzywa skropione oliwą - pisze na swoim instagramowym profilu Cubała.

Zaznacza jednak, że nie chodzi o jedzenie kilku liści sałaty, ale dodawanie jej w słusznych ilościach do posiłków. Dodaje, że porada ta dotyczy wyłącznie osób odchudzających się, a nie chorujących na cukrzycę. Te drugie nie powinny rezygnować z leczenia, jakie proponują im lekarze.

Dlaczego warto jeść sałatę?

Sałata to warzywo, które występuje w wielu odmianach, więc każdy wybierze tę, która jest dla niego najsmaczniejsza. Ma bardzo niewiele kalorii. W 100 g liści sałaty znajduje się ich zaledwie 15. Można, więc jeść ją do oporu. Warzywo to jest również bogate w witaminy A, B1, B2, B6, C i E oraz PP. Znaleźć w nim można także sód, potas, jod, magnez, czy wapń. Sałata obniża stężenie cholesterolu we krwi, chroni przed miażdżycą, wzmacnia odporność i przyspiesza przemianę materii. Ma też właściwości wspierające układ trawienny i wypróżnianie. To zielone warzywo działa przeciwrakowo i spowalnia procesy starzenia.