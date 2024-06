Osobom na diecie wydaje się, że miejsca typu fast food powinny omijać szerokim łukiem. Od wielu już lat eksperci alarmują, że serwowane tam jedzenie jest niezdrowe, kaloryczne i pozbawione składników odżywczych. Mit ten postanowiła obalić amerykańska dietetyczka. Wskazała kilka opcji, które można wybrać z menu restauracji typu fast food i nie mieć przez to wyrzutów sumienia nawet, gdy jest się na diecie. Co to takiego?