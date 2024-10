Ten deser z czasów PRL jest nieco zapomniany, choć na samą myśl o nim wielu osobom cieknie ślinka. Był wyjątkowo lubiany i często też przygotowywany, bo jak pamiętamy, w poprzedniej epoce często trzeba było robić coś z niczego. Ta zasada tyczyła się także deserów.

Ten deser czasów PRL jest słodki, ale ma wiele witamin

Tą słodkością, o której mowa, jest kogel-mogel. To deser znany w czasach PRL, który składa się tylko z dwóch składników - żółtek jajek i cukru. Utarte razem, tworzą słodką i kremową masę. Choć kogel-mogel stał się deserem czasów PRL, znany był w polskiej kuchni już w XVII wieku.

Dlaczego jest tak zdrowy i dobry? Poza tym, że jest słodki, często zjadany był jako swego rodzaju lekarstwo na chore i bolące gardło. Wszystko dzięki głównemu składnikowi, czyli jajkom. To one zawierają witaminy A, K, E i tych z grupy B, a także żelazo i cynk.

Ten deser łagodzi stany zapalne gardła

Dzięki temu kogel-mogel ma właściwości antyoksydacyjne. Działa przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. To sprawia, że wzmacnia odporność organizmu. Gdy dopadną nas infekcje górnych dróg oddechowych a co za tym idzie ból i stan zapalny gardła zbawiennie na to zadziała. Świetnie zadziała na struny głosowe i nie dopuści do ich zapalenia. To jeden z powodów, dla którego sięgać po niego powinni nie tylko ci, którzy chorują, ale też osoby pracujące głosem.

Poza tym ten miks jajek i cukru ze względu na zawartość witaminy B wzmocni pracę układu sercowo-naczyniowego oraz serca i może obniżyć ciśnienie. Może mieć także zbawienny wpływ i obniżyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zawału serca, czy udaru mózgu.

Przepis na kogel-mogel

Składniki:

żółtka jajek – przed użyciem, trzeba je dokładnie umyć. Po tej czynności warto włożyć je do rondla i zalać gorącą wodą. Po minucie wyjąć i rozbić, oddzielając żółtka od białek

– przed użyciem, trzeba je dokładnie umyć. Po tej czynności warto włożyć je do rondla i zalać gorącą wodą. Po minucie wyjąć i rozbić, oddzielając żółtka od białek cukier – ilość cukru dostosowujemy do własnych preferencji smakowych. Warto zacząć od 3 łyżeczek cukru na 1 żółtko, jeśli będzie za mało słodkie, można stopniowo dosładzać

Sposób przygotowania:

Oddziel żółtka od białek. Możesz to zrobić ręcznie, przelewając żółtko między połówkami skorupki lub używając specjalnego separatora do jajek. Do żółtek dodaj cukier. Najlepiej dodawać go stopniowo, cały czas ucierając masę, aby cukier dobrze się rozpuścił. Ucieraj masę, aż cukier się rozpuści, a konsystencja stanie się gładka i kremowa.

