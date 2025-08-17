Stacotto to znaczy po włosku tyle, co "rozpadający się, ugotowany do miękkości". Przygotowywane jest w ten sposób mięso, w Toskanii często mięso z dzika lub wołowina. Sos jest gęsty, pełen umami i tak pyszny, że trzeba wyjeść go do ostatniej kropli. Najlepiej wcierając talerz do czysta kawałkiem chleba.

Stracotto di manzo - włoski gulasz z wołowiny

Gulasz - pierwsze skojarzenie to gulasz węgierski. U nas też ta potrawa jest bardzo popularna. Długo duszonym w sosie mięsem zajadają się też Włosi. W wielu regionach przygotowywane jest to danie. Proponujemy wersję toskańską.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - stracotto - gulasz z Toskanii

Składniki

1,5 kg wołowiny - karkówka, krzyżowa, rosbeef

2 łodygi selera naciowego

2 średnie marchewki

2 cebule

3 ząbki czosnku

2-3 duże gałązki rozmarynu

½ pęczka świeżej szałwii

oliwa

ok. 1 szklanka czerwonego wina

1 szklanka passaty

ok. 1,5-2 l bulionu (wołowego lub warzywnego)

kilka suszonych grzybów

sól

pieprz

Przygotowanie

W dużym, płaskim garnku o grubym dnie rozgrzewamy kilka łyżek oliwy. Wołowinę kroimy na większe kawałki. Podsmażamy ją na złoto na oleju. Wyjmujemy z garnka. Marchew, seler i cebulę kroimy w koskę i podsmażamy. Do garnka wraca mięso, dodajemy przyprawy, obrany czosnek, grzyby, zioła, wino i passatę pomidorową. Odparowujemy wino. Zalewamy zawartość garnka bulionem, doprowadzamy do wrzenia. Zmniejszamy ogień i dusimy przez ok. 2, 3 godziny. Mięso powinno się rozpadać. Podajemy z makaronem lub z chlebem. Smacznego!