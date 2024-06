Arbuz, będący owocem zawierającym aż 92% wody, doskonale gasi pragnienie i nawadnia organizm. Dodatkowo hamuje apetyt, co czyni go popularnym owocem nie tylko wśród dzieci, lecz także wśród dorosłych. Jest niskokaloryczny, dlatego osoby będące na diecie odchudzającej mogą śmiało po niego sięgać. Czy pestki z arbuza można jeść? Okazuje się, że tak. Chociaż większość osób je wypluwa, to pestki arbuza są jadalne i zawierają wiele cennych składników odżywczych.

Korzyści z jedzenia pestek arbuza

Pestki z arbuza:

to bogate źródło składników odżywczych: pestki arbuza są dobrym źródłem żelaza, magnezu, cynku, witamin z grupy B i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

wspomagają trawienie: w ysoka zawartość błonnika w pestkach arbuza pomaga regulować pracę układu pokarmowego i wspomaga trawienie.

w pestkach arbuza pomaga regulować pracę układu pokarmowego i wspomaga trawienie. mogą mieć właściwości przeciwutleniające: niektóre badania sugerują, że pestki arbuza mogą zawierać związki o właściwościach przeciwutleniających , które mogą chronić organizm przed uszkodzeniami komórek.

, które mogą chronić organizm przed uszkodzeniami komórek. mogą mieć potencjalne korzyści dla zdrowia serca: nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w pestkach arbuza mogą korzystnie wpływać na zdrowie serca.

Wartości odżywcze pestek z arbuza

Pestki arbuza posiadają zbliżoną wartość odżywczą do innych nasion i pestek, znacznie przewyższając walory odżywcze miąższu owocu. Są dosyć kaloryczne - 100 g suszonych nasion dostarcza 557 kcal oraz dużo tłuszczu i białka. Zawierają ich prawie dwa razy więcej niż nasiona słonecznika i migdały.

Są bogate w argininę, aminokwas wspierający regulację ciśnienia krwi i zmniejszający ryzyko chorób serca. Tłuszcze w pestkach z arbuza to nasycone, jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz kwasy omega-6. Nienasycone tłuszcze mają korzystny wpływ na układ krążenia, chociaż należy dbać o zachowanie właściwej proporcji spożycia omega-6 do omega-3. Nadmiar omega-6 może mieć negatywne skutki zdrowotne. Pestki z arbuza dostarczają także znaczące ilości magnezu.

Ponadto pestki z arbuza są istotnym źródłem żelaza, cynku, miedzi, manganu oraz witamin z grupy B, kontrolujących przemiany energetyczne i wpływających na układ nerwowy. Zawierają również wysokie ilości przeciwutleniaczy, które chronią komórki, białka i DNA przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zmniejszając ryzyko wielu chorób, w tym nowotworów, cukrzycy typu 2, chorób serca oraz neurodegeneracyjnych, oraz spowalniające procesy starzenia.

Pestki z arbuza - na to musisz uważać

Należy jednak pamiętać, że pestki arbuza zawierają niewielką ilość amigdaliny, związku, który w dużych ilościach może być szkodliwy. Dlatego ważne jest, aby jeść je z umiarem. Zalecana dzienna dawka to około garść pestek. Przed spożyciem pestek arbuza warto również upewnić się, że nie są one gorzkie. Gorzki smak może oznaczać, że pestki są zepsute i nie powinny być spożywane.

Jak jeść pestki z arbuza?

Pestki z arbuza można jeść: