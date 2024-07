Jakim owocem jest arbuz?

Arbuzy to owoce z rodziny dyniowatych, których miąższ najczęściej ma kolor czerwony – występują jednak odmiany, w których jest na przykład pomarańczowy lub żółty. Mogą być naprawdę bardzo duże i ważyć nawet do 5 kilogramów. Są soczyste, słodkie i lekkie, dzięki czemu wiele osób chętnie wybiera je jako letnią przekąskę. Składają się głownie z wody, są też małokaloryczne.

Dojrzałe arbuzy do źródło witaminy C, A oraz niektórych witamin z grupy B. Zawierają też składniki mineralne, między innymi żelazo, potas, magnez czy selen.

Dlaczego warto jeść arbuzy?

Arbuzy wykazują wiele zdrowotnych właściwości, z racji których warto po nie sięgać. W związku z zawartością witaminy C oraz A jest owoc, który chroni komórki przed stresem antyoksydacyjnym, co jest jednoznaczne z tym, że powoduje zmniejszenie ryzyka zapadnięcia na choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto może wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi.

Kiedy panują upały, niezwykle ważne jest dbanie o odpowiednie nawodnienie. Warto pamiętać, że zapewnia je nie tylko woda. Arbuz, który składa się w ponad 90 proc. właśnie z niej, również świetnie nawodni organizm. Ponadto z racji zawartości potasu oraz niskiej zawartości sodu owoc ten działa też jak elektrolit. Wpływa na prawidłową pracę nerek, zmniejsza pragnienie i pomaga w zapobieganiu udarom cieplnym. Z racji tego, że arbuz dobrze nawadniania i zawiera fitoskładniki będzie też dobrą opcją dla osób, które chcą zregenerować mięśnie po aktywności fizycznej. Zawarte w nim aminokwasy pomagają w usuwaniu z mięśni kwasu mlekowego, który powstaje podczas treningów.

Dzięki zawartości choliny, arbuzy mają również dobry wpływ na pamięć oraz zmniejszają ryzyko demencji. Owoce te wykazują również działanie przeciwnowotworowe. Jak wskazuje serwis Poradnik Gemini, według badań chodzi głownie o nowotwory prostaty i macicy.

Czy pestki arbuza można jeść?

Arbuzy zawierają najczęściej sporo pestek. Dużo osób je wypluwa, warto jednak wiedzieć, że można je jeść, a co więcej – są one bardzo zdrowe. Można je na przykład uprażyć na patelni lub włożyć na kilka minut do piekarnika, by stanowiły smaczną przekąskę.

Zawierają one witaminy i minerały, przede wszystkim magnez, żelazo czy kwas foliowy, a także kwasy tłuszczowe. Pestki wykazują też działanie przeciwzapalne. Obniżają poziom cukru we krwi i chronią wątrobę. Stosowane są również przy zaparciach.