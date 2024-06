Koper włoski – co to za roślina?

Koper włoski - inaczej fenkuł włoski, koper słodki (Foeniculum vulgare Mill.) to gatunek rośliny dwuletniej lub byliny. Rośnie dziko w strefie śródziemnomorskiej, a także w Afganistanie, Iranie oraz Pakistanie, aż do Nepalu na wschodzie. Jako tzw. ”gatunek zawleczony” koper włoski rozprzestrzenił się poza obszarem swojego rodzimego występowania w: Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Makaronezji, Ameryce Południowej i Środkowej czy w USA w tym na Hawajach.

Jako roślina uprawowa, koper włoski występuje w wielu rejonach świata w tym również w Polsce. Koper osiąga wysokość do 2 m. Jego łodyga jest prosta, z silnym nalotem woskowym, drobno żebrowana i rozgałęziona. Trzykrotnie pierzaste liście są ułożone na niej skrętolegle. Charakterystyczne są drobne, żółte kwiaty kopru włoskiego zebrane w baldachy złożone, które są umieszczone na szczytach pędów.

Owoce zależnie od odmiany wyglądają nieco inaczej. Owoce odmiany gorzkiej kopru są barwy zielonawobrunatnej, brunatnej lub zielonej. Natomiast owoce odmiany słodkiej mają kolor jasnozielony lub jasnożółtawobrunatny.

Dobroczynne właściwości kopru włoskiego

Smukła sylwetka jest szczególnie pożądana wiosną i latem, gdy lżejsze ubrania odsłaniają więcej ciała. Wiele osób marzy o płaskim brzuchu i szuka skutecznych sposobów na to, by taki efekt osiągnąć. Wystający brzuch to nie zawsze efekt nadwagi. Bowiem często jego przyczyną mogą być wzdęcia i niestrawność. Aromatyczny napar z kopru włoskiego to doskonałe rozwiązanie. Ma on bowiem wiele prozdrowotnych, unikalnych właściwości.

Jak działa koper włoski? Napar z nasion kopru włoskiego poprawia zdrowie i ogólne samopoczucie. Poprawia trawienie, łagodzi wzdęcia i niestrawność. Działa rozluźniająco na mięśnie przewodu pokarmowego. Tym samym łagodzi ból i dyskomfort spowodowany przez niestrawność czy wzdęcia. Pobudza także produkcję soku żołądkowego i enzymów trawiennych. To zaś ułatwia trawienie pokarmów i zapobiega zaparciom.

Koper włoski ma również właściwości przeciwzapalne i moczopędne. Do tego jest on stosowany jako środek wykrztuśny. Wzmacnia odporność oraz łagodzi objawy przeziębienia i menopauzy. Poza tym działa przeciwutleniająco. Pomaga również obniżyć poziom glukozy we krwi oraz znormalizować profil lipidowy.

Jak przygotować napar z kopru włoskiego?

Przygotowanie naparu z kopru włoskiego jest bardzo proste:

Wsyp do kubka łyżeczkę nasion kopru włoskiego .

. Zalej nasiona szklanką wrzątku.

Przykryj kubek małym talerzykiem lub spodkiem i odstaw na około 15 minut.

Po tym czasie przecedź napar, aby oddzielić nasiona.

W razie potrzeby dodaj miód lub sok z cytryny dla smaku.

Napar z kopru włoskiego jest bardzo smaczny i orzeźwiający, a jego regularne spożywanie przynosi liczne korzyści zdrowotne. Herbatka z kopru włoskiego jest delikatna, lekkostrawna i doskonale gasi pragnienie. Najlepiej pić ją raz, góra dwa razy dziennie po jednej szklance. Można też podzielić szklankę naparu na dwie porcje i pić go rano i wieczorem.