Oregano, nazywane również lebiodką pospolitą, chętnie używane jest zwłaszcza w kuchni śródziemnomorskiej. Dodawane jest do przeróżnych potraw – m.in. do pizzy, sosów, a także sałatek, dań mięsnych i warzywnych. Walory smakowe to jednak tylko niewielka część korzyści jakie daje ta przyprawa.

Niezwykłe właściwości zdrowotne oregano

Oregano to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Wykazuje m.in. właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, a na dodatek wspomaga trawienie i układ odpornościowy. Ale po kolei.

Oregano jest bogate w przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, kwas rozmarynowy i kwas kawowy, które pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Na dodatek oregano, zwłaszcza jego olejek, zawiera związki takie jak karwakrol i tymol, które mają silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, dzięki którym mogą pomóc w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Olejek oregano wykazuje również skuteczność w walce z różnymi rodzajami grzybów, w tym Candida albicans, co czyni go przydatnym w leczeniu infekcji grzybiczych. Wreszcie, związki obecne w oregano mają właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w redukcji stanów zapalnych w organizmie i łagodzeniu objawów chorób zapalnych.

Oregano może także wspomagać proces trawienia poprzez zwiększanie wydzielania soków trawiennych. Może także łagodzić objawy takie jak wzdęcia i niestrawność. Dzięki swoim właściwościom może także wspierać układ odpornościowy w walce z infekcjami.

Na dodatek lebiodka pospolita zawiera ważne dla zdrowia pierwiastki i minerały, takie jak potas, cynk, żelazo, magnez, wapń, witaminy A, C, E i K oraz witaminy z grupy B. Bogata jest także w garbniki, tymol i błonnik pokarmowy.

Lebiodka pospolita i jej działanie przeciwnowotworowe

Niektóre badania wskazują, że związki zawarte w oregano mogą działać przeciwnowotworowo. W czasopiśmie "Phytotherapy Research" opublikowano wyniki badań, z których wynika, że oregano wspomaga leczenie nowotworu wątroby, piersi oraz płuc. Co więcej, naukowcy z Long Island University w Nowym Jorku udowodnili, że jeden ze składników oregano - karwakrol - może zniszczyć komórki raka prostaty.

Roślina zawiera także antyoksydanty, które chronią organizm przed nadmiarem wolnych rodników i spowalniają naturalne procesy starzenia. Olejek z oregano może też obniżać poziom tzw. złego cholesterolu we krwi, zmniejszać ryzyko miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu. Jak widać, korzyści z dodawania tej popularnej przyprawy do naszych dań jest mnóstwo!

Do czego stosować oregano?

Oregano świetnie nadaje się jako przyprawa do pieczonego mięsa, a także do zawiesistych zup, pieczonych ziemniaków oraz, oczywiście, idealnie pasuje do pizzy, zapiekanek, spaghetti i innych potraw kuchni włoskiej.

Jak stosować oregano? Olej z oregano, napar z lebiodki pospolitej

Oregano dostępne jest m.in. w postaci olejku. Olejek z oregano ma takie same właściwości jak roślina i zawiera m.in. duże ilości karwakrolu. Można go stosować zarówno wewnętrznie (rozcieńczając go np. z oliwą z oliwek w proporcji 1 kropla olejku na 1 łyżkę oliwy), oraz zewnętrznie (również go rozcieńczając). Świetnie sprawdzają się inhalację z olejkiem z oregano.

Z lebiodki pospolitej możemy także przyrządzić napar wspomagający trawienie, który dodatkowo wzmocni odporność, a także ukoi bóle mięśni czy uporczywy kaszel.