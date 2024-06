Kozieradka - nie tylko orientalna przyprawa

Kozieradka pospolita, znana też pod nazwą kozieradki lekarskiej, jest rośliną zielną z rodziny bobowatych. Zwyczajowo bywa też określana jako boża trawka, greckie siano, fenegryka i kozioroźnik. Kozieradka w warunkach naturalnych występuje przede wszystkim w Azji i Europie Wschodniej, ale uprawiana jest niemal na całym świecie.

Jest rośliną jednoroczną, osiągającą wysokość ok. 60 cm. Jej liście są z wierzchu zielone, a pod spodem sinozielonkawe i kształtem przypominają koniczynę. Najcenniejszą część kozieradki stanowią jednak jej nasiona z wyglądu podobne do nasion gryki, które odpowiedzialne są za jej prozdrowotne właściwości.

Kozieradka charakteryzuje się silnym aromatem oraz delikatnie słodkim smakiem, który przywodzi na myśl syrop klonowy lub połączenie cynamonu i imbiru. Jest popularną przyprawą zwłaszcza w kuchni arabskiej i indyjskiej. Jednak poza walorami smakowymi, posiada szereg właściwości zdrowotnych. Z tego powodu od wieków wykorzystywana jest w medycynie ludowej.

Napar z kozieradki i jego właściwości

Kozieradka stanowi prawdziwe bogactwo witamin, w tym przede wszystkim B1, B6 i PP, a także minerałów (żelazo, magnez, fosfor, potas i wapń). W jej nasionach znaleźć można ponadto kwas fitynowy, olejki eteryczne, fosfolipidy, lecytynę, cholinę i flawonoidy.

Kozieradkę w celach zdrowotnych poleca się przyjmować w postaci naparu, którego działanie jest niezwykle szerokie. Herbata z bożej trawki wspiera trawienie i łagodzi wiele dolegliwości związanych z układem pokarmowym. Jest wskazana w czasie odchudzania, ponieważ przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczu. Dzięki dużej zawartości błonnika wspomaga też w walce z zaparciami.

Napar z kozieradki pomaga także w wyregulowaniu poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Pozytywnie wpływa również na układ krwionośny poprzez zwiększanie ilości czerwonych krwinek. Ponadto wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Kozieradkę warto więc stosować w celu poprawy odporności, ponieważ wzmacnia funkcjonowanie układu immunologicznego. Można sięgać po nią także w czasie infekcji, ponieważ łagodzi stany zapalne i działa wykrztuśnie. Dodatkowo wykazuje działanie antydepresyjne i uspokajające, przez co rekomendowana jest przy bezsenności. Napar z kozieradki polecany jest też kobietom karmiącym piersią, ponieważ wspiera laktację. Nie powinny jej natomiast stosować kobiety w ciąży. Może bowiem powodować skurcze macicy i prowadzić do przedwczesnego porodu.

Napar z kozieradki można stosować nie tylko doustnie, ale również w formie zewnętrznej. Można wykorzystywać go do okładów. Kozieradka wykazuje właściwości łagodzące przy stanach zapalnych skóry. Warto więc używać jej wspomagająco przy leczeniu np. ropni czy egzem.

Napar z kozieradki: Jak go przygotować?

Suszone nasiona kozieradki bez problemu kupić można w aptekach, sklepach zielarskich czy sklepach ze zdrową żywnością. Napar z kozieradki jest bardzo prosty w przygotowaniu. Wystarczy 2 łyżeczki nasion kozieradki wsypać do filiżanki, zalać wrzącą wodą, przykryć i odstawić na ok. 30 minut. Po tymczasie do naparu dodać można jeszcze odrobinę miodu lub ulubionych przypraw, które wzbogacą smak. Najwięcej korzyści przynosi napar z kozieradki pity regularnie. Warto więc sięgać po niego dwa razy dziennie – najlepiej przed śniadaniem i przed snem.

Warto przy tym wiedzieć, że przedawkowanie kozieradki może nieść za sobą niebezpieczne konsekwencje. Pojawić się mogą wówczas wzdęcia, biegunki i inne problemy gastryczne. Ponadto jej stosowanie może powodować zmianę zapachu potu i moczu. Ich woń zaczyna przypominać syrop klonowy lub curry. Ten objaw nie jest jednak niebezpieczny dla zdrowia.