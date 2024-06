Miniserniczki. Prosty sposób na smaczny deser

Jeśli szukasz prostego i szybkiego do wykonania, jednocześnie bardzo smacznego deseru to poniższy przepis sprawdzi się w 100 proc. Miniserniczki to świetna propozycja, aby zachwycić twoich gości. Przygotowanie ich jest bardzo proste.

Sam deser to idealne rozwiązanie na właściwie każdą okazję - czy to impreza, czy spotkanie towarzyskie, czy słodki dodatek do kawy dla siebie. Miniserniczki przygotowuje się łatwo, korzystając ze składników, które i tak mamy w domu takich jak twaróg, cukier oraz jajka. W jaki sposób przygotować ten wyjątkowo smaczny, dobry deser? Podajemy prosty przepis.

Reklama

Przygotowanie miniserniczków

Jak podaje portal Pyszności.pl, aby przygotować miniserniczki zaczynamy od spodu deseru. Do tego potrzebujemy 40 g masła oraz 90 g klasycznych, maślanych, pełnoziarnistych lub bezglutenowych herbatników.

Przygotowanie spodu deseru. Herbatniki miksujemy w blenderze. Do nich dodajemy roztopione masło. Wykładamy papilotki do formy na muffinki. A następnie rozsypujemy przygotowaną przez nas masę herbatnikowo-maślaną na dno papilotek i delikatnie ugniatamy. Tak przygotowaną formę odstawiamy na bok.

Teraz pora na masę serową. Do przygotowania masy serowej będziemy potrzebować:

500 g twarogu z wiaderka lub dwukrotnie zmielonego twarogu półtłustego,

100 g cukru,

startej skórki z ½ cytryny,

2 jajek,

połowy opakowania budyniu waniliowego bez cukru (dotyczy połowy opakowania na 500 ml mleka).

Miksujemy twaróg z cukrem, jajkami, proszkiem budyniowym oraz skórką z cytryny tak długo, aż uzyskamy gładką masę. Następnie masę serową przekładamy do papilotek.

Gotowe miniserniczki pieczemy w nagrzanym do temperatury 180 stopni piekarniku przez około 25 minut. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i studzimy deser przy delikatnie uchylonych drzwiczkach piekarnika. Dopiero po wystudzeniu wstawiamy miniserniczki na kilka godzin do lodówki. Gotowy deser możemy przyozdobić świeżymi truskawkami, owocowym dżemem czy listkami mięty.