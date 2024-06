Kalafior jest źródłem węglowodanów, błonnika pokarmowego, białka i kwasu foliowego. Zawiera witaminy A, C, E, B1, B2, B3, B6 i K. Jest również źródłem sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, manganu, cynku i miedzi. Składniki w nim zawarte wykazują m.in. działanie antyoksydacyjne. Kalafior ma też pozytywny wpływ na działanie przewodu pokarmowego.

Jeśli masz w domu kalafior i zastanawiasz się jak go wykorzystać – mamy coś dla ciebie! Ten sposób sprawi, że tradycyjny kalafior z bułką tartą i masłem odejdzie w zapomnienie. Na dodatek ten przepis z powodzeniem nadaje się na obiad!

Zapiekanka z kalafiora – przepis

Choć kalafior z rozpuszczonym masłem i bułką tartą jest bardzo smaczny po pewnym czasie może się znudzić. Dlatego przedstawiamy przepis na przepyszną zapiekankę kalafiorową pod pierzynką z sera! Jej przygotowanie zajmuje niecałe 15 minut i świetnie nadaje się na obiad. Jak przygotować zapiekankę z kalafiora?

Zapiekanka na pierwszy rzut oka przypomina mac and cheese – popularną zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zapiekankę z makaronu typu kolanka i gęstego sosu na bazie mleka, sera i mąki. Nasz przepis jest jednak dużo mniej kaloryczny dzięki zastąpieniu makaronu przez… kalafior.

Jak przygotować zapiekankę z kalafiora?

Potrzebujemy do tego następujących składników:

główka kalafiora,

150 g sera (np. żółty, cheddar lub parmezan),

50 g masła,

1,5 szklanki mleka,

4 łyżki mąki,

łyżeczka gałki muszkatołowej,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

W pierwszej kolejności umyj dokładnie kalafior i podziel go na różyczki. Następnie wrzuć go do osolonego wcześniej wrzątku i gotuj przez 10 minut, aż lekko zmięknie (możesz też użyć do tego garnka do gotowania na parze). Następnie umieść kalafior w naczyniu żaroodpornym.

W tym czasie możesz przygotować sos na bazie mleka i sera. W dużym garnku rozpuść masło, następnie dodaj mąkę i smaż całość przez minutę. Po minucie dolej mleko i doprowadź sos do wrzenia. Następnie dodaj starty ser, sól, pieprz i gałkę muszkatołową, a następnie tak przygotowanym sosem polej ugotowany kalafior. Gotową zapiekankę należy wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C i piec przez ok. 20-25 minut. Po upieczeniu należy wyjąć ją z piekarnika i odczekać, by nieco ostygła. Gotowe!

Do zapiekanki możesz użyć zwykłego sera żółtego lub sera długo dojrzewającego (np. cheddar, peccorino czy parmezanu), który nada potrawie dodatkowego charakteru.