Niektóre produkty są dostępne tylko przez określony czas, np. kilka tygodni, dlatego warto jeść ich jak najwięcej. Duża ilość cennych składników wynika z tego, że owoce i warzywa dojrzewające w tym momencie są od razu wystawiane na sprzedaż, a zatem nie tracą witamin i minerałów w transporcie czy podczas przechowywania.

Jakie owoce najlepiej jeść w czerwcu?

Czerwiec bez wątpienia stoi pod znakiem truskawek. To właśnie teraz możemy cieszyć się nimi w pełni. Są najtańsze i mają naprawdę wyjątkowy smak. To świetne źródło witaminy C oraz witamin z grupy B. Warto je jeść, aby poprawić swoją odporność i obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Poza tym truskawki zawierają wiele składników mineralnych, w tym potas, wapń, fosfor, magnez i mangan. Są też znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych i obniżających ciśnienie. Dla wielu osób kluczowych argumentem, aby jeść te owoce jest niska kaloryczność. 100 g to zaledwie 32,5 kcal. Truskawki mają też niski indeks glikemiczny oraz dużą zawartość błonnika, dlatego mogą z powodzeniem znaleźć się w diecie cukrzyków. Po jakie owoce warto jeszcze sięgać w czerwcu?

Czereśnie - sezon na nie rozpoczyna się w drugiej połowie miesiąca. Czereśnie są świetnym źródłem potasu, wapnia, żelaza, magnezu, witamin z grupy B, beta-karotenu oraz witaminy C i są szczególnie polecane osobom chorującym na dnę moczanową. Najlepiej sięgać po mocno dojrzałe owoce , bowiem mają najwięcej wartości. 100 g owoców to około 63 kcal. Niestety czereśnie zawierają dość dużo cukru i mają średni indeks glikemiczny . Z tego względu powinny być spożywane z umiarem przez cukrzyków.

Sezonowe warzywa - co warto jeść w czerwcu?

Miłośnicy warzyw na pewno wyczekiwali czerwca, bowiem w tym miesiącu czeka nas prawdziwy wysyp sezonowych produktów. Na straganach króluje m.in. botwinka. Obecnie przypada szczyt sezonu na to warzywo, dlatego warto skusić się na zakup i przygotować np. orzeźwiającą zupę chłodnik, sałatkę lub danie jednogarnkowe. Botwinka zawiera sporo witaminy A, K, z grupy B, a oprócz tego kwas foliowy, żelazo, magnez i inne minerały. Jakich warzyw warto jeszcze szukać?

Bób - to kolejny symbol czerwca. Miłośnicy tego produktu muszą się jednak pospieszyć, bowiem jest on dostępny tylko do końca miesiąca. Ta roślina strączkowa jest doskonałym źródłem białka, błonnika i wartościowych tłuszczów. Jest szczególnie polecana osobom na redukcji.

Oprócz wyżej wymienionych składników w czerwcu na straganach zagości także młoda kapusta, czyli podstawowy składnik letniego lecza oraz wielu dań jednogarnkowych. Poza tym warto kupić młody szpinak, szczaw oraz sałatę. W czerwcu kończy się też sezon na szparagi, które są cennym źródłem kwasu foliowego, witaminy K, C, E, potasu, magnezu i fosforu.