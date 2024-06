Jagodę kamczacką można coraz częściej kupić na straganach w Polsce. Owoce tego krzewu mają wydłużony kształt przypominający borówkę i… niezwykłe właściwości zdrowotne, których nie sposób przecenić!

Jagoda kamczacka – co to takiego?

Jagoda kamczacka to odmiana wiciokrzewu sinego. Pochodzi z północno-wschodniej Azji, ale obecnie uprawiana jest na całym świecie. Krzew daje mięsiste, wydłużone jagody o fioletowoczarnej barwie, które pokryte są niebieskim, woskowym nalotem. Owoce osiągają długość 2–3 cm i szerokość do 1 cm. Są soczyste, mają słodko-kwaśny smak i dojrzewają do połowy maja. Owoce tej rośliny ze względu na swoje właściwości są od setek lat wykorzystywane w medycynie ludowej północnej Rosji, Japonii i Chin. W Japonii nazywana jest wręcz "eliksirem życia".

Reklama

Właściwości jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka to nie tylko smaczny owoc, ale także prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Wśród cennych właściwości jagody kamczackiej są m.in:

Bogactwo przeciwutleniaczy. Jagody kamczackie zawierają dużą ilość antocyjanów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Pomagają one w zwalczaniu wolnych rodników w organizmie, co może chronić przed różnymi chorobami, w tym nowotworami i chorobami serca.

Jagody kamczackie zawierają dużą ilość antocyjanów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Pomagają one w zwalczaniu wolnych rodników w organizmie, co może chronić przed różnymi chorobami, w tym nowotworami i chorobami serca. Wysoka zawartość witamin. Owoce jagody kamczackiej są źródłem wielu witamin, zwłaszcza witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy, przyspiesza gojenie ran i poprawia stan skóry. Zawierają również witaminy A, B1, B2, B6 oraz kwas foliowy.

Owoce jagody kamczackiej są źródłem wielu witamin, zwłaszcza witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy, przyspiesza gojenie ran i poprawia stan skóry. Zawierają również witaminy A, B1, B2, B6 oraz kwas foliowy. Duża zawartość minerałów. Jagody kamczackie są bogate w minerały, takie jak potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo i miedź, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jagody kamczackie są bogate w minerały, takie jak potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo i miedź, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Właściwości przeciwzapalne. Dzięki wysokiej zawartości antocyjanów i innych związków bioaktywnych, jagody kamczackie mogą działać przeciwzapalnie, co jest korzystne w prewencji i leczeniu przewlekłych stanów zapalnych.

Dzięki wysokiej zawartości antocyjanów i innych związków bioaktywnych, jagody kamczackie mogą działać przeciwzapalnie, co jest korzystne w prewencji i leczeniu przewlekłych stanów zapalnych. Wsparcie dla układu krążenia. Regularne spożywanie jagód kamczackich może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi oraz poprawie elastyczności naczyń krwionośnych, co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Regularne spożywanie jagód kamczackich może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi oraz poprawie elastyczności naczyń krwionośnych, co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Właściwości przeciwnowotworowe. Badania sugerują, że związki obecne w jagodach kamczackich mogą hamować rozwój komórek nowotworowych, choć potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te właściwości.

Badania sugerują, że związki obecne w jagodach kamczackich mogą hamować rozwój komórek nowotworowych, choć potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te właściwości. Poprawa funkcji poznawczych. Przeciwutleniacze zawarte w jagodach kamczackich mogą wspierać zdrowie mózgu, poprawiając pamięć i funkcje poznawcze.

Przeciwutleniacze zawarte w jagodach kamczackich mogą wspierać zdrowie mózgu, poprawiając pamięć i funkcje poznawcze. Wsparcie dla układu pokarmowego. Jagody kamczackie zawierają błonnik, który wspomaga trawienie i regularność wypróżnień, a także może zapobiegać zaparciom.

Jagody kamczackie zawierają błonnik, który wspomaga trawienie i regularność wypróżnień, a także może zapobiegać zaparciom. Poprawa zdrowia oczu. Antocyjany i witamina A obecne w jagodach kamczackich mogą wspomagać zdrowie oczu, poprawiając widzenie i chroniąc przed degeneracją plamki żółtej oraz zaćmą.

Antocyjany i witamina A obecne w jagodach kamczackich mogą wspomagać zdrowie oczu, poprawiając widzenie i chroniąc przed degeneracją plamki żółtej oraz zaćmą. Kontrola poziomu cukru we krwi. Niektóre badania sugerują, że jagody kamczackie mogą mieć pozytywny wpływ na regulację poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą.

Czy warto jeść jagodę kamczacką?

Jagoda kamczacka jest bardzo łatwa w uprawie przez co wiele osób decyduje się sadzić ją w swoim ogrodzie. Ponadto, pojawiło się już sporo lokalnych odmian, takich jak np. Wojtek czy Atut. Jagody kamczackie dojrzewają od połowy maja. Spożywane na surowo mają najwięcej właściwości prozdrowotnych choć na ich bazie przygotowuje się także soki i dżemy.

Jagodą kamczacką można zajadać się nawet na diecie. Mają bowiem niski indeks glikemiczny. Ponadto, już nawet 100 g owoców zapewnia blisko ¼ dziennego zapotrzebowania na witaminę K i C oraz ¼ dziennego zapotrzebowania na mangan. Mogą je spożywać także osoby chore na cukrzycę, ponieważ zawarte w nich składniki regulują wrażliwość tkanek na działanie insuliny.