Borówki amerykańskie to źródło witamin i minerałów

Borówki amerykańskie są bogate w witaminy i minerały. Są źródłem między innymi witamin z grupy B, witaminy A, C czy PP, a także potasu, magnezu, selenu, żelaza i wapna. Ma właściwości antynowotworowe, przeciwutleniające, działają pozytywnie na pamięć czy utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Jednak mimo tych wszystkich pozytywów, nie wszyscy powinni sięgać po te owoce.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Kto nie powinien jeść borówek?

Choć borówki są bardzo zdrowe i w większości przypadków bezpieczne (spokojnie mogą po nie sięgać na przykład kobiety w ciąży i karmiące piersią), to jednak nie wszyscy powinni je jeść. Jednym z najbardziej oczywistych przeciwwskazań jest uczulenie na nie. Choć występuje bardzo rzadko, to jednak może wystąpić i w takim przypadku lepiej wykluczyć je z diety. Ponadto borówek nie powinny spożywać osoby, które nie tolerują fruktozy – owoce te są w nią bogate. Lepiej też unikać ich w przypadku przyjmowania leków przeciwcukrzycowych, mimo że mają niski indeks glikemiczny.

Reklama

Borówki amerykańskie zawierają salicylany – są to naturalne środki, ale działają jak leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. W związku z tym nie warto sięgać po te owoce, gdy jest się nadwrażliwym na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Osoby, które nie mogą przyjmować na przykład aspiryny, nie powinny jeść borówek.

Ponadto borówki to źródło potasu, którego jest w nich naprawdę sporo. Dlatego w przypadku podwyższonego poziomu potasu w organizmie, warto wykluczyć te owoce ze swojej diety. W związku z tym nie są one również dobrym wyborem w przypadku przewlekłych chorób nerek. Zbyt wysoki poziom potasu sprawić może kłopoty zdrowotne, na przykład zaburzenia rytmu serca.

Borówka amerykańska – właściwości

Jeżeli jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania do jedzenia borówek, warto włączyć je do diety. Ich właściwości zdrowotne mówią same za siebie. Przykładowo, jak wskazuje serwis o2.pl, naukowcy z University of Reading i Peninsula Medical School wykazali, że borówki amerykańskie zawierają flawonoidy, które mogą odwracać uszkodzenia pamięci występujące naturalnie z wiekiem.

Owoce te mają właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że mogą na przykład chronić organizm przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ponadto jedzenie borówek może wpłynąć na zmniejszenie sztywności tętnic i lepszy przepływ krwi.

Borówki zawierają antocyjany, które walczą w wolnymi rodnikami – tym samym jedzenie borówek jest sposobem na wolniejsze starzenie się organizmu. Polepszają pamięć, działają pozytywnie na układ krwionośny, a jako dodatek można potraktować także fakt, że poprawiają wygląd.