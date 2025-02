Pieczarki to jedne z najpopularniejszych grzybów w polskich domach, ale wielu z nas ma w zwyczaju je obierać, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie pod skórką kryją się najcenniejsze składniki odżywcze. Kamila Boś, ekspertka od pieczarek, ostrzega przed tym nawykiem i dzieli się swoimi wskazówkami, jak najlepiej przechowywać, przygotowywać i spożywać te grzyby, by czerpać jak najwięcej korzyści zdrowotnych.