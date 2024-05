Ricotta – włoski ser ciągle niedoceniany w Polsce

Chętnie sięgamy po polski twaróg, który spożywamy na różne sposoby – zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. Podajemy go ze świeżymi owocami i sokiem. Przyrządzamy na jego bazie ciasta i desery. Stanowi farsz do naleśników i pierogów. Zajadamy go z chlebem i makaronem.

Zachwycamy się jednak nie tylko smakiem polskiego twarogu. Coraz chętniej wybieramy inne rodzaje serów, takie jak np. feta, mozzarella czy mascarpone. Nadal jednak niewielką popularnością cieszy się w naszym kraju ricotta. Okazuje się, że warto go spróbować. Zachwyca zarówno smakiem, jak i wartościami odżywczymi. Pochodzi z Włoch, jednak dostępny jest w wielu regionach świata, w tym w Polsce. Początki jego historii sięgają starożytnego Rzymu. Ricotta charakteryzuje się delikatnym smakiem i kremową, aksamitną konsystencją. Jego niewątpliwą zaletą jest wszechstronność zastosowania.

Ricotta: co to za ser? Jak powstaje?

Ricotta stanowi produkt uboczny, powstający podczas produkcji serów podpuszczkowych. Wytwarzany jest poprzez gotowanie pozostałej po nich serwatki w temperaturze ok. 85-90 stopni Celsjusza. Do wspomnianego procesu podgrzewania nawiązuje zresztą sama nazwa sera – „ricotta” oznacza po włosku „ponownie gotowana”. Serwatka ta może pochodzić z mleka krowiego, koziego lub owczego. W efekcie wytrącają się białka mleka i powstaje serowa masa o lekkiej i puszystej konsystencji. Ricotta jest miękkim, niedojrzewającym serem, przypominającym niesolony twaróg, od którego jest jednak znacznie bardziej kremowy. W smaku ricotta najbardziej zbliżony jest do mascarpone, jednak jest od niego delikatniejszy.

Ricotta i jego wartości odżywcze

Informacją szczególnie istotną dla osób dbających o linię i będących na diecie odchudzającej jest fakt, że ricotta należy do najmniej kalorycznych serów, a do tego ma niską zawartość tłuszczu. Dzięki temu jest lekkostrawna. To natomiast tylko jedna z wielu zalet ricotty.

Ser ten stanowi cenne źródło białka zawierającego wartościowe aminokwasy, które niezbędne są w procesie naprawy i budowy tkanek. Z kolei duża zawartość wapnia pozytywnie wpływa na układ kostny, a więc na kości i zęby. Znajdziemy w nim także fosfor i selen. Ricotta zawiera też sporo witamin, które uczestniczą w produkcji krwinek i są istotne w odpowiednim funkcjonowaniu układu nerwowego. Do witamin tych należą witaminy A, D i K oraz witaminy z grupy B. Do tych ostatnich zalicza się witaminę B12 biorącą udział w przemianie materii oraz wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie wzroku i układu odpornościowego.

Ricotta i jego wszechstronne zastosowanie w kuchni

Ricotta – co już zostało wspomniane – ma szerokie zastosowanie w kuchni. Dzięki swojej kremowej iaksamitnej konsystencji oraz neutralnemu smakowi stanowi idealny składnik zarówno dań słodkich, jak i słonych. W przypadku tych pierwszych sprawdzi się jako baza do przygotowywania deserów i pieczenia ciast. Po wymieszaniu z jogurtem, owocami i bakaliami może stanowić zdrową, słodką przekąskę. W przypadku dań wytrawnych ricotty można użyć do przyrządzenia pysznych warzywnych i ziołowych past. W towarzystwie warzyw świetnie skomponuje się także przy lekkich sałatkach. Ponadto może stanowić składnik sosu lub farszu, a także zapiekanek z warzywami, mięsem lub rybami.