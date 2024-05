Pierwszą czynnością po powrocie do domu po zakupach jest wkładanie rzeczy do lodówki. Wiele osób robi to bez namysłu, chowając do środka wszystkie warzywa i owoce. Okazuje się, że jest to spory błąd. Niektóre owoce tracą przez to swój smak, wygląd i teksturę. Jakie gatunki nie lubią niskich temperatur?