Ceniony przez turystów i smakoszy TasteAtlas od lat publikuje listy najlepszych i najgorszych potraw, jak również lokali gastronomicznych na całym świecie.

Najlepsze ciasta świata

W rankingu uwzględniono 78 ciast, co samo w sobie jest już wyróżnieniem.

Pierwsze miejsce zajęła polska szarlotka. Wyprzedziła ona nie tylko inne przysmaki jabłkowe, jak słynny amerykański placek apple pie, holenderska appeltaart czy grecka milopita, ale wszystkie ciasta w ogóle.

Przepis na najlepszą szarlotkę

Składniki:

1,5 kg / 10 szt. jabłek (najlepiej antonówki lub ligole),

600 g mąki pszennej,

350 g masła,

4 żółtka,

3 łyżki cukru,

100 g cukru pudru,

1 łyżka skrobi ziemniaczanej,

4 łyżki zimnej wody,

10 g proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu.

Przygotowanie:

Sekret idealnej szarlotki tkwi w połączeniu soczystych kwaskowatych jabłek, najlepiej antonówek lub ligoli, ze słodkim kruchym ciastem.

Zacznij od przygotowania ciasta. Do miski wsyp mąkę, dodaj pokrojone masło, żółtka jajek, 2 łyżki cukru oraz skrobię i proszek do pieczenia. Polej zimną wodą. Wszystko zagnieć na jednolitą masę, po czym uformuj w kulkę. Następnie zawiń takie ciasto w folię spożywczą i odstaw do lodówki.

Jabłka obierz, zetrzyj na tarce i odstaw na kilka minut, po czym koniecznie odciśnij z soku. Dodaj cynamon, łyżkę cukru i wszystko wymieszaj. Jabłka podduś na patelni.

Wyjmij ciasto z lodówki i podziel je na dwie części. Formę wyłóż papierem do pieczenia, a następnie wyklej spód porcją ciasta. Wyłóż na nie jabłka. Pozostałe ciasto zetrzyj na tarce i posyp na wierzch.

Piecz w 180 stopniach przez około godzinę. Kiedy gotowa szarlotka już wystygnie, posyp ją obficie cukrem pudrem.

Smacznego!