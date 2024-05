Kvarg: Co to jest?

Kvarg to serek o wysokiej zawartości białka, który wykazuje wiele dobroczynnych właściwości i może być używany na wiele sposobów. Pochodzi – podobnie jak dużo bardziej już znany w naszym kraju skyr – ze Skandynawii. Może być zresztą jego doskonałym zamiennikiem. Zastąpi ponadto śmietanę, jogurt i serek homogenizowany. Powstaje z odtłuszczonego mleka w wyniku fermentacji przy użyciu bakterii mlekowych z rodzaju Lactococcus. Produkowany jest zarówno kvarg w wersji naturalnej, jak i smakowej. W przypadku tej ostatniej do wyboru jest waniliowy i owocowy.

Kvarg a skyr. Różnice

Reklama

Kvarg podobnie jak skyr pochodzi ze Skandynawii i jest wytwarzany z mleka. Oba te produkty znacząco różnią się jednak od siebie. Jedną z różnic jest inny rodzaj bakterii użytych do produkcji. Ponadto kvarg i skyr mają inną konsystencję i smak. Skyr jest gęściejszy i bardziej kwaskowaty od kvargu. Oba jednak z korzyścią dla zdrowia można wprowadzać do diety.

Reklama

Reklama

Kvarg i jego właściwości

Kvarg wyglądem zbliżony jest do serka homogenizowanego, a konsystencją najbardziej przypomina gęsty jogurt grecki. Jednak ze względu na właściwości bardziej podobny jest do twarożku lub serka wiejskiego. Jego smak jest delikatny i kremowy.

Ma niewiele kalorii (w 100 g zaledwie 64 kcal) i znikomą ilość tłuszczu. Za to dostarcza sporej dawki białka, bo w 100 g ma go ok. 11 g. Przewyższa tym samym jogurt naturalny i skyr. Stanowi też cenne źródło bakterii probiotycznych wspierających mikroflorę jelitową, a tym samym układ odpornościowy. Z kolei zawartości wapnia wspiera układ kostny i mięśniowy. Polecany jest też osobom dbającym o linię i chcącym schudnąć. Jest nie tylko niskokaloryczny, ale zapewnia na długo uczucie sytości. Dzięki temu zmniejsza ochotę na niezdrowe podjadanie między posiłkami, a do tego reguluje procesy trawienne.

Kvarg i jego wykorzystanie w kuchni

Kvarg jest wyjątkowo zdrowy i stanowi wartościowe uzupełnienie diety. Poza tym jest smaczny i świetnie komponuje się z wieloma produktami. Można podawać go zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. Z dodatkiem owoców, musli i bakali będzie idealną propozycją na pożywne śniadanie. Możemy też wykorzystać go podczas przygotowywania obiadu do zagęszczania zup i sosów. Używając go, możemy zrobić nawet sos czosnkowy. Będzie też ciekawym dodatkiem do deserów i innych słodkich przekąsek. Może stanowić nawet bazę do przygotowywania domowych lodów, ciast i koktajli.

Kakaowe placuszki z kvargiem. Przepis

Składniki:

1 kvarg,

2 jajka,

4 łyżki mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżka kakao,

olej do smażenia.

Przygotowanie: