Smoothie można potraktować jako drugie śniadanie, deser lub przekąskę. Sprawdza się zawsze wtedy, gdy nie mamy zbyt wiele czasu na przyrządzanie posiłków, a chcemy zjeść coś pysznego i zdrowego. Już jedna szklanka odżywczego koktajlu zaspokoi głód na kilka godzin. Warto zatem włączyć takie napoje do swojej codziennej diety, zwłaszcza teraz, gdy mamy łatwy dostęp do świeżych owoców, warzyw i innych roślin.

Reklama

Dzikie zioła jadalne. Dlaczego warto je jeść?

Dzikie zioła mogą z powodzeniem zastąpić liście, które hodujemy w swoich ogródkach lub kupujemy w sklepach. Dawniej były one powszechnie stosowane, jednak odeszły w niepamięć wraz z upowszechnieniem się rolnictwa, a konkretnie uprawy ziemniaka. Dziś wychodząc na spacer rzadko zastanawiamy się nad tym, jakie rośliny nas otaczają. To duży błąd. Zioła rosnące w lasach zawierają mnóstwo witamin, minerałów oraz metabolitów. Pod tym względem wypadają znacznie lepiej niż rośliny kupowane w sklepach. Kolejną zaletą jest fakt, iż są całkowicie darmowe. Konieczne jest jednak poświęcenie czasu na ich odnalezienie i zebranie.

Chcąc wprowadzić dzikie zioła do swojej diety, najlepiej robić to stopniowo. Nasze kubki są przyzwyczajone do nieco innych smaków, dlatego niektóre rośliny mogą wydawać się mało smaczne. Jest to jednak kwestia przyzwyczajenia. Na początku warto zjeść niewielką ilość i sprawdzić, czy nie pojawia się reakcja alergiczna. Bardzo ważną kwestią podczas zbierania ziół jest wybór odpowiedniego miejsca. Powinno być ono oddalone od ruchliwych dróg, fabryk i pól uprawnych. Najlepiej szukać na leśnych polanach lub terenach znajdujących się na obrzeżach miasta. Oczywiście nie należy zrywać roślin znajdujących się na terenach chronionych.

Reklama

Jakie dzikie rośliny nadają się do jedzenia?

Lista dzikich roślin jadalnych jest całkiem długa. Początkujący zbieracze mogą jednak skupić się na kilku najłatwiejszych do znalezienia ziołach, które są przyjemne w smaku. Jakie rośliny idealnie nadają się do koktajlu?

Reklama

Pokrzywa zwyczajna - to jedno z najpowszechniejszych ziół zdatnych do jedzenia. Choć pokrzywa kojarzy się nam z pieczeniem po dotknięciu, wystarczy sparzyć liście gorącą wodą, aby pozbyć się tej nieprzyjemnej właściwości. Osoby, które chcą włączyć roślinę do swojej diety, powinny pamiętać, że należy zbierać wyłącznie młode listki i pędy. Pokrzywa jest bogata w żelazo, potas, wapń, fosfor oraz witaminy A, B2, C i K. Ma też właściwości antybakteryjne, moczopędne, obniża poziom cukru we krwi, poprawia pracę wątroby i stan włosów, skóry oraz paznokci.

- to jedno z najpowszechniejszych ziół zdatnych do jedzenia. Choć pokrzywa kojarzy się nam z pieczeniem po dotknięciu, wystarczy sparzyć liście gorącą wodą, aby pozbyć się tej nieprzyjemnej właściwości. Pokrzywa jest bogata w żelazo, potas, wapń, fosfor oraz witaminy A, B2, C i K. Ma też właściwości antybakteryjne, moczopędne, obniża poziom cukru we krwi, poprawia pracę wątroby i stan włosów, skóry oraz paznokci. Podagrycznik pospolity - to bardzo popularny chwast, który szybko rozrasta się w ogrodzie. Jego młode liście mają wyjątkowy smak przypominający lukrecję i anyż. To cenne źródło witaminy C, przeciwutleniaczy, flawonoidów, a także magnezu, cynku, boru, potasu, wapnia i żelaza. Podagrycznik znakomicie zastępuje szpinak. Jest znany m.in. ze swoich właściwości przeciwzapalnych, zwłaszcza w kontekście stawów, wspomagających trawienie oraz lekko uspokajających.

- to bardzo popularny chwast, który szybko rozrasta się w ogrodzie. Jego młode liście mają wyjątkowy smak przypominający lukrecję i anyż. To cenne źródło witaminy C, przeciwutleniaczy, flawonoidów, a także magnezu, cynku, boru, potasu, wapnia i żelaza. Jest znany m.in. ze swoich właściwości przeciwzapalnych, zwłaszcza w kontekście stawów, wspomagających trawienie oraz lekko uspokajających. Mniszek lekarski - to dzikie zioło jest powszechnie znane jako mlecz. Występuje w przydomowych ogródkach i lasach. Do jedzenia nadają się zarówno liście, jak i kwiaty oraz korzenie, choć do sałatek i koktajli najlepiej sprawdzą się te pierwsze. Liście zawierają błonnik, magnez, fosfor, wapń, witaminy B i C oraz sole potasu. Mniszek lekarski jest znany z działania przeciwcukrzycowego, moczopędnego, poprawiającego pracę wątroby, dróg żółciowych, odporność i trawienie.

Zebrane zioła najlepiej połączyć z owocami oraz warzywami i zblendować całość. Warto dodać do koktajlu również olej zimnotłoczony. Poza tym, liście można wykorzystać w sałatkach, jako dodatek do omletu, czy szakszuki.