Dzień Serka Wiejskiego to święto, które ma dość nietypową historię. Jego geneza wiąże się bowiem z humorystycznym wpisem jednego z twórców serwisu Nonsensopedia, który w 2012 roku uzupełnił kalendarz świąt nietypowych, oznaczając datę 30 grudnia jako Dzień Serka Wiejskiego. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, co przyczyniło się do utrwalenia tego święta.

Ile lat ma serek wiejski?

Dzień Serka Wiejskiego przypada na sam koniec grudnia. W tym roku obchodzimy go po raz jedenasty, ale sam serek znany jest już od ponad 30 lat. W Polsce na rynku pojawił się w 1992 roku. Szybko zyskał popularność. Serek charakteryzuje się sprężystymi ziarenkami twarożku oraz delikatnym, naturalnym smakiem.

Do czego wykorzystać serek wiejski?

Serek wiejski najczęściej jemy prosto z kubeczka – na śniadanie lub jako przekąskę w ciągu dnia. Można go wykorzystać także do przygotowania ciekawej przystawki. Bakłażany z serkiem? Warto spróbować. A drugi przepis to inspiracja śniadaniowa - serek z rzodkiewkami.

Bakłażany nadziewane serkiem wiejskim i tahini

2 bakłażany

opakowanie serka wiejskiego

2 pomidory

łyżka tahini

kilka gałązek natki pietruszki

sok z połowy cytryny

łyżeczka kuminu

sól, pieprz do smaku

ziarna z połowy granatu

kilka łyżek oliwy

Przetnij bakłażany wzdłuż na pół i wydrąż częściowo wnętrze każdej połówki. Miąższ pokrój w kostkę i przełóż do miski. Dodaj serek wiejski, łyżkę tahini, sok z połowy cytryny, kumin, sól oraz pieprz, po czym wszystko wymieszaj. Wydrążone bakłażany piecz przez 20 minut w 220 stopniach C. Wyciągnij z piekarnika i wystudź. Wypełnij łódeczki z bakłażanów nadzieniem, a na wierzch połóż plastry pomidora. Zapiekaj w 200 stopniach przez 30 minut. Podawaj z natką pietruszki i ziarnami granatu.

Serek wiejski z rzodkiewkami

2 pęczki rzodkiewek

200 g serka wiejskiego

100 g chleba pumpernikiel

2 ząbki czosnku

sól, pieprz do smaku

szczypta kardamonu

skórka z połowy cytryny

Serek wiejski rozgnieć widelcem na mniejsze kawałki, dopraw do smaku solą, pieprzem, skórką z cytryny, kardamonem oraz startym czosnkiem. Pumpernikiel drobno posiekaj i upraż na suchej patelni, aby był chrupki. Rzodkiewki umyj, pozostawiając łodyżki z listkami, które również są jadalne. Na dno szklanki nałóż serek wiejski, włóż do niego kilka rzodkiewek i obsyp je posypką z chleba, tak żeby wyglądała jak zakopana w ziemi.