Skrót MCT należy tłumaczyć jako triglicerydy o średniej długości łańcucha. Jest to zatem pewien typ tłuszczu, pochodzącego głównie z oleju kokosowego lub palmowego. Uzyskuje się go w procesie zwanym frakcjonowaniem. MCT odnosi się do czterech typów kwasów tłuszczowych - kaprylowego (C8), kaprynowego (C10), laurynowego (C12) oraz mirystynowego (C14). Najlepsze z nich to C8 i C10 i właśnie takich należy szukać.

Reklama

Jak olej MCT wpływa na zdrowie?

Choć określenie “tłuszcz” może działać odstraszająco na osoby, którym zależy na redukcji masy ciała, należy dodać, że olej MCT ma unikalną strukturę, jest łatwo przyswajalny i nasz organizm szybko przekształca go w energię. Oznacza to, że nie gromadzi się jako tkanka tłuszczowa. Jest to zatem świetne źródło energii, zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie oraz stosujących dietę ketogeniczną.

Reklama

Reklama

Oprócz oleju kokosowego i palmowego MCT występuje w maśle oraz mleku krowim. Jest też dostępny w formie suplementów. Korzyści wynikające ze spożywania tego składnika dotyczą kilku obszarów - układu pokarmowego, mózgu oraz gospodarki cukrowej.

Dieta z olejem MCT - sposób na poprawę zdrowia układu pokarmowego

Olej MCT jest znany ze swojego pozytywnego wpływu na jelita. Jego działanie polega na wzmacnianiu integralności bariery jelitowej. Dzięki temu nie przedostają się przez nią patogeny oraz toksyny. Jest to szczególnie istotne dla osób, które muszą być na diecie lekkostrawnej oraz wszystkich, którzy cierpią na zaburzenia pracy żołądka. Kolejną cenną właściwością jest utrzymywanie mikroflory jelitowej. To przekłada się na lepsze trawienie oraz bardziej efektywne przyswajanie składników odżywczych z jedzenia. Olej MCT wpływa na wzrost “dobrych” bakterii znajdujących się w jelitach, co poprawia zdrowie narządu oraz naszą odporność.

Trójglicerydy średniołańcuchowe wyróżniają się działaniem przeciwgrzybiczym, antybakteryjnym i przeciwwirusowym. Przyjmowanie oleju MCT może być szczególnie korzystne dla osób, które zmagają się z przerostem Candidy. Warto go też stosować w celach profilaktycznych.

Olej MCT na zdrowie mózgu

Z uwagi na to, że olej MCT jest źródłem zdrowej energii, może korzystać z niej również mózg człowieka. Przy regularnym stosowaniu zauważalna jest zwłaszcza poprawa funkcji poznawczych, co jest dość istotne dla osób cierpiących na zaburzenia pamięci. Poza tym, trójglicerydy średniołańcuchowe wyróżniają się potencjalnym działaniem neuroprotekcyjnym, chroniąc komórki mózgu przed stresem oksydacyjnym oraz czynnikami zapalnymi. Już po pierwszym spożyciu (zwłaszcza z kawą bulletproof) można zauważyć poprawę koncentracji, uwagi oraz pamięci.

Gospodarka cukrowa - olej MCT na obniżenie glukozy

Stosowanie oleju MCT jest także świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą obniżyć poziom cukru we krwi. Składniki zawarte w tym produkcie są w stanie poprawić wrażliwość tkanek na insulinę. Włączenie go do codziennej diety jest szczególnie polecane osobom cierpiącym na insulinooporność. Oprócz tego olej MCT zapewnia uczucie sytości po posiłku, co przekłada się finalnie na spożycie mniejszej liczby kalorii i ograniczenie skoków cukru.

Jak przyjmować olej MCT?

Olej MCT należy spożywać na zimno. Można dodawać go do wszystkiego - dressingów, sałatek, owsianki, smoothie oraz gotowych dań. To też nieodłączny składnik tzw. “bulletproof coffee”, czyli ulubionego napoju osób będących na diecie ketogenicznej. Suplement na neutralny smak i zapach, dlatego pasuje zarówno do słodkich, jak i wytrawnych potraw. Dawka powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb. W tej sprawie można również skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem.