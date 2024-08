Jest to alternatywa dla tradycyjnych serników na bazie jogurtu skyr, który nie tylko zachwyci Wasze podniebienie, ale także będzie przyjazny dla sylwetki. Ten niskokaloryczny deser to idealny wybór na letnie dni, gdy szukamy innej opcji dla wysokokalorycznych ciast.

Dlaczego skyr?

Skyr to islandzki jogurt, który wyróżnia się wysoką zawartością białka i niską kalorycznością. Jest doskonałym składnikiem letniej diety, a także świetnym źródłem probiotyków, które wspierają naszą florę bakteryjną i poprawiają trawienie. Jego lekko kwaskowaty smak świetnie komponuje się z różnorodnymi dodatkami, co czyni go idealnym wyborem na lato.

Przepis na letni skyrnik

Do naszego deseru będziemy potrzebowali:

400 g jogurtu skyr (naturalny lub o ulubionym smaku)

1 dojrzały banan

2 łyżki miodu lub syropu klonowego (opcjonalnie)

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

150 g świeżych owoców (np. jagód, truskawek, malin, czy brzoskwiń)

2 łyżki płatków owsianych (opcjonalnie)

1 łyżka orzechów lub nasion (np. migdały, chia, siemię lniane) do dekoracji

Przygotowanie deseru

Zblenduj składniki. W misce umieść jogurt skyr, dojrzałego banana, miód (jeśli używasz) oraz ekstrakt waniliowy. Dokładnie zmiksuj na gładką masę. Banan doda naturalnej słodyczy, a wanilia podkreśli smak.

Do zmiksowanej masy dodaj pokrojone świeże owoce (zachowaj kilka do dekoracji) oraz płatki owsiane. Delikatnie wymieszaj, aby owoce równomiernie się rozłożyły. Na wierzchu udekoruj pozostałymi owocami oraz posyp orzechami lub nasionami. Wstaw do lodówki na minimum 30 minut, aby deser dobrze się schłodził i smaki się przegryzły. Smacznego!