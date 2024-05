Czy gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach jest zdrowe?

Ryż i kasza stanowią smaczny i zdrowy dodatek do wielu potraw. Są doskonałym zamiennikiem ziemniaków czy makaronu. Świetnie smakują w połączeniu z warzywnymi i mięsnymi sosami. Można je dodać do wielu sałatek.

Przed spożyciem należy je oczywiście ugotować, a wcześniej odmierzyć właściwą porcję. Tu z pomocą przychodzi ryż i kasza w woreczkach. Sięgając po jedną, wiemy, ile gram się w niej znajduje. Nie potrzebujemy więc miarek i wagi. Gotowanie takiego ryżu i kaszy nie stanowi więc problemu nawet dla początkujących kucharzy. Czy jednak ugotowane w ten sposób produkty są bezpieczne? Czy poza łatwością przygotowania mają inne zalety, a może wady? Czy gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach jest zdrowe?

Gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach może szkodzić zdrowiu

Okazuje się, że gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach – chociaż wygodne – może być szkodliwe dla zdrowia. Torebki, w których umieszczony jest ryż lub kasza, wykonane są ze sztucznego tworzywa. To zaś w trakcie gotowania pod wpływem wysokiej temperatury ulega podgrzaniu, co sprzyja przenikaniu wielu szkodliwych substancji do naszego jedzenia, takich jak np. mikroplastik.

Szczególnie niebezpieczny okazuje się Bisfenol A (BPA) – związek chemiczny, który obecny jest w składzie wielu plastikowych opakowań przeznaczonych do przechowywania jedzenia. Wydziela się on w wysokiej temperaturze. Pojawia się więc również w trakcie poddawania obróbce termicznej woreczka z ryżem lub kaszą. Jeszcze groźniejsze dla naszego zdrowia może być gotowanie torebki ryżu lub kaszy w wodzie z dodatkiem oleju. Wówczas tłuszcz rozpuszcza związki zawarte w plastiku, przez co stają się one jeszcze bardziej niebezpieczne.

Obecności BPA nie jesteśmy w stanie stwierdzić w trakcie jedzenia przygotowanych produktów, ponieważ nie zmienia on ich smaku. Związek ten może jednak negatywnie wpływać na serce i tarczycę oraz sprzyjać rozwojowi astmy. Może także zaburzać gospodarkę hormonalną, prowadząc do przedwczesnego dojrzewania, niepłodności czy rozwoju raka piersi i prostaty.

Gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach a cenne składniki odżywcze

Gotowanie ryżu i kaszy w woreczkach nie jest zalecane z jeszcze jednego powodu. Zazwyczaj robimy to w dużej ilości wody, a to powoduje pozbawianie tych produktów wielu istotnych składników odżywczych. Przygotowane w ten sposób tracą przede wszystkim witaminy z grupy B oraz takie składniki mineralne jak żelazo i magnez. Najwięcej traci ich ryż pełnoziarnisty i kasza niepolerowana.

W związku z tym ryż i kaszę najlepiej gotować tylko w takiej ilości wody, jaką będą w stanie w trakcie wchłonąć. Wraz z nią wchłoną bowiem rozpuszczone w niej cenne związki. Dzięki temu będą smaczniejsze i bardziej wartościowe.

Warto też wiedzieć, że kupowanie ryżu i kaszy w kilogramowych opakowaniach bardziej się opłaca. Produkty te – w przeliczeniu na kilogram – są tańsze od opakowań zawierających woreczki.

Gotowanie ryżu. O czym jeszcze warto pamiętać?

W związku ze wspomnianą wyżej szkodliwością gotowania ryżu w woreczkach, wydaje się, że najlepiej wybierać ten znajdujący się w większych opakowaniach i odmierzać potrzebną ilość. Niestety okazuje się, że sam ryż również bywa bardzo często zanieczyszczony tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen, polietylen czy politereftalan etylenu. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez australijskich naukowców. Okazało się, że szkodliwe substancje były obecne aż w 95 proc. próbek pobranych do badań.

Na szczęście wielu tych szkodliwych dodatków można pozbyć się dzięki zwykłemu opłukaniu ryżu pod bieżącą wodą jeszcze przed jego gotowaniem. W związku z tym warto zawsze wykonać tę czynność. Tym bardziej, że pozwala ona pozbyć się również kumulowanego w ryżu arsenu.