Żółciak siarkowy: Co to za grzyb?

Żółciak siarkowy to gatunek grzyba z rodziny żagwiowców. Występuje także pod następującymi nazwami: huba żółta, huba siarkowa, grzyb siarkowy, żagiew Rostafińskiego i żagiew topolowa.

Żółciak siarkowy jest grzybem, który pojawia się na przełomie maja i czerwca i rośnie na drzewach. Najczęściej można spotkać go na wierzbach, dębach, brzozach, a nawet na drzewach owocowych. Pojawia się zarówno na drzewach zdrowych, jak i już osłabionych. W ciągu kilku lat może doprowadzić do ich obumarcia. Na grzybobranie zdecydowanie lepiej jednak wybrać się do parku niż do lasu. W tym ostatnim spotkać go można dosyć rzadko. W czasie zbierania tego grzyba najlepiej obcinać go tuż przy pniu.

Jak wygląda żółciak siarkowy? Czy jest jadalny?

Żółciak siarkowy wyróżnia się jednak nie tylko miejscem, w którym rośnie, ale również swoim kolorem. Jest bowiem intensywnie żółty. Jego mięsiste kapelusze, które przyrastają do pni drzew, są duże i mają kształt zbliżony do wachlarza. Zazwyczaj występuje w skupiskach, umiejscawiając się jeden nad drugim. Według wielu osób jego smak i konsystencja – po odpowiedniej obróbce termicznej – wyjątkowo przypominają kurczaka. Z tego powodu bywa nawet nazywany "kurczakiem z lasu".

Należy podkreślić, że surowy żółciak siarkowy jest trujący. Bezpiecznie spożywane mogą być wyłącznie młode i dokładnie oczyszczone owocniki żółciaka siarkowego i to wyłącznie po właściwej obróbce termicznej.

Żółciak siarkowy: Obróbka termiczna

Żółciaki siarkowe najlepiej myć w wodzie z dodatkiem soli, przy okazji sprawdzając ich strukturę. Tylko te o wyrazistym kolorze oraz miękkiej i mięsistej konsystencji przypominającej gąbkę lub piankę nadają się do dalszej obróbki. Te o jaśniejszym odcieniu i twardej strukturze zbliżonej do bibuły są już zbyt stare i tym samym niejadalne nawet po obróbce termicznej.

W trakcie gotowania żółciak siarkowy wydziela dosyć specyficzny siarkowy zapach, który jednak w trakcie dalszej obróbki zanika. W żadnym wypadku z kolei nie można pić, ani w inny sposób spożywać, wody po gotowaniu tych grzybów. Gotować zaś w całości należy je ok. 35 minut, natomiast jeśli są pokrojone w plastry – ok. 20 minut.

Po tak przeprowadzonej obróbce termicznej żółciak siarkowy może zostać upieczony, usmażony lub zamarynowany. Można przygotować z niego wiele dań, które cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród wegetarian i wegan. Może to więc być np. pasztet, farsz do zapiekanek, zupa podobna do flaków czy pulpety. Świetnie smakuje także przyrządzany jak kania, czyli obtoczony w jajku i bułce, a następnie usmażony. Do złudzenia przypomina wówczas smażony filet z kurczaka.

Nuggetsy z żółciaka siarkowego. Przepis

Składniki:

kilka młodych żółciaków siarkowych,

kilka łyżek mąki pszennej,

1 jajko,

1/2 szklanki bułki tartej,

sól,

pieprz,

olej do smażenia.

Przygotowanie: