Wśród najczęściej popełnianych błędów przy gotowaniu są m.in.: używanie złej patelni, dodawanie soli przed zagotowaniem wody czy jedzenie kiełkujących ziemniaków. A to zaledwie niewielka część rzeczy, które często robimy nieprawidłowo przygotowując posiłek! Co jest błędem przy gotowaniu?

Używanie złej patelni

Patelnia teflonowa, ze stali nierdzewnej, żeliwna, nieprzywierająca. Nie do każdej potrawy sprawdzi się ten sam rodzaj. Nie powinno się używać patelni z nieprzywierającą powłoką do smażenia mięs, ponieważ powoli oddaje ona ciepło i sprawia, że np. stek może stać się "żylasty" i nie zbrązowieć. Do delikatnych potraw np. z ryb, warzyw czy jajek właściwa będzie patelnia teflonowa. W pozostałych przypadkach dobrze sprawdzi się patelnia żeliwna lub ze stali nierdzewnej.

Smażenie na złym tłuszczu

Długie smażenie na tłuszczach roślinnych nie jest wskazane. Mają one delikatną strukturę lipidowa, która szybko ulega utlenieniu w wysokich temperaturach – co sprawia, że oleje te szybciej "dymią się" i mogą przypalić potrawę. Ponadto, niektóre oleje roślinne są wysoce przetworzone (rafinowane), co może mieć niekorzystny wpływ na nasz układ krążenia. Co więcej, potrawa smażona na tłuszczu roślinnym bardziej go wchłania, co wiąże się w wyższą kalorycznością i gorszym smakiem. Do smażenia najlepiej nadają się olej kokosowy, smalec i masło klarowane.

Dodawanie soli przed zagotowaniem się wody

Często, wstawiając wodę np. na makaron, od razu wsypujesz do niej sól? To błąd, ponieważ dodanie soli opóźnia wrzenie wody. Jeśli masz na względzie rachunki za prąd lub gaz i chcesz szybko przygotować posiłek – lepiej dodaj sól dopiero po zagotowaniu wody!

Krojenie drobno warzyw

Czy wiesz, że wraz z każdym pociągnięciem noża warzywa tracą swoje wartości? Dzieje się tak dlatego, że witaminy ulegają rozpadowi pod wpływem działania tlenu. Krojąc warzywa na większe kawałki mniej się napracujesz, zaoszczędzisz czas i cenne składniki.

Jedzenie kiełkujących ziemniaków

Nie powinno się jeść ziemniaków, które zaczęły kiełkować, stały się zielone lub miękkie i pomarszczone. Kiełki zawierają bowiem toksynę zwaną solaniną, która może powodować ból głowy, a także wymioty i inne objawy zatrucia pokarmowego. Słowem, gdy ziemniaki zaczną kiełkować, mogą być dla nas w dużych ilościach toksyczne.

Używanie oliwy z oliwek do smażenia

Choć wielu specjalistów od zdrowego żywienia zaleca smażenie na oliwie z oliwek – nie powinno się jej podgrzewać w ogóle, ponieważ nie dość, że ma niską temperaturę dymienia, traci swoje cenne właściwości. Oliwę z oliwek powinno spożywać się na surowo – np. w sałatkach albo surówkach.

Używanie jednej deski do krojenia wszystkiego

Mięsa nie powinno się kroić na drewnianych deskach – to absolutna podstawa. Surowe mięso może zawierać pasożyty i bakterie, które giną dopiero podczas obróbki termicznej. Tymczasem w drewnianą deskę łatwo wnikają wszelkie płyny pochodzące z mięsa, przez co deska może stać się siedliskiem szkodliwych bakterii. Do mięsa najlepiej jest używać szklanej deski lub drewnianej – lecz nie tej, na której kroimy np. warzywa i inne produkty.