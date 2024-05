Herbata czerwona, zielona, biała czy yerba mate doceniane są na całym świecie za swoje właściwości zdrowotne. Regularne spożywanie herbaty może bowiem m.in. wspierać zdrowie serca, poprawiać funkcje mózgu, wspomagać trawienie, regulować poziom cukru we krwi, a nawet… wspomagać odchudzanie. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów herbat, które mogą wspierać proces odchudzania dzięki związkom wspomagającym spalanie tłuszczu i przyspieszającym metabolizm.

Zielona herbata

Zielona herbata może pełnić ważna funkcję w procesie odchudzania. Jej składniki poprawiają przemianę materii i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Badania wykazały również, że picie zielonej herbaty może dawać efekt w postaci redukcji tłuszczu w okolicy brzucha i zmniejszenia cellulitu wskutek eliminacji toksyn z organizmu. Cenne właściwości zielonej herbaty są nierozłącznie związane z zawartością polifenoli, w szczególności flawonoli, czyli tzw. katechin.

Ponadto, picie zielonej herbaty może obniżyć ryzyko wystąpienia takich chorób, jak Alzheimer, Parkinson oraz cukrzyca typu 2. Może także regulować poziom cholesterolu, a co za tym idzie - chronić przed miażdżycą i zawałem.

Herbata Pu erh

Herbata Pu erh, czyli czerwona herbata, ma brunatny odcień, i uznawana jest za jedną z najbardziej aromatycznych rodzajów herbat. Doceniana jest jednak przede wszystkim za swoje właściwości odchudzające. Skąd się biorą? Wszystko za sprawą procesu fermentacji, który podnosi poziom zawartości polifenoli i ilości enzymów, które wpływają na proces utraty masy ciała. Polifenole regulują wydzielanie żółci, wspomagają proces trawienia i przyspieszają przemianę tłuszczów. W tym celu warto sięgać po kilka niewielkich filiżanek tej herbaty w ciągu dnia. Czerwona herbata przynosi również ulgę przy przejedzeniu i ciężkostrawnym posiłku.

Ale właściwości odchudzające Pu erh to nie wszystko. Herbata reguluje także stężenie cholesterolu we krwi, ciśnienie tętnicze oraz opóźnia procesy starzenia się organizmu.

Herbata biała

Biała herbata ma podobne właściwości jak herbata zielona jednak w jej przypadku są one jeszcze silniejsze. Spożywanie białej herbaty wspomaga przemianę materii i szybsze spalanie tkanki tłuszczowej, a na dodatek ogranicza wchłanianie spożytego tłuszczu. Dodatkowo, biała herbata ma ogromną ilość przeciwutleniaczy, które spowalniają starzenie się organizmu. Pozytywnie wpływa również na poziom cholesterolu we krwi, a nawet wzmacnia układ odpornościowy.

Yerba mate

W jaki sposób yerba mate pozwala przyczynić się do odchudzania i redukcji masy ciała? Przede wszystkim daje uczucie sytości, dzięki któremu szybciej "się najadamy" i rzadziej sięgamy po przekąski. Na dodatek yerba mate przyspiesza przemianę materii i reguluje poziom cukru we krwi.

Yerba mate, czyli napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego, to także skuteczny sposób na pobudzenie organizmu do działania. Związki w nim zawarte, a dokładniej substancja nazywana mateiną, zwalczają zmęczenie. Na dodatek yerba mate oczyszcza organizm z toksyn, ma właściwości przeciwgorączkowe i zawiera szereg witamin (m.in. witaminę B1, B2, A, E i C). Posiada też wiele składników mineralnych, takich jak magnez, wapń, magnez, potas, cynk i żelazo.

Warto jednak pamiętać, że chcąc zgubić zbędne kilogramy należy wdrożyć również aktywność fizyczną i zadbać o zrównoważoną dietę.