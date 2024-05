Sezon na truskawki trwa. Przed jedzeniem koniecznie je umyj

Właśnie rozpoczął się sezon na truskawki. Owoce już od jakiegoś czasu dostępne są w sprzedaży. Pojawiają się też na grządkach w naszych ogródkach i na działkach. Wiele osób twierdzi, że najlepiej smakują jedzone prosto z krzaczka. Zdecydowanie bezpieczniej jest je jednak wcześniej umyć.

Jest to szczególnie istotne w przypadku owoców kupionych, których pochodzenia bliżej nie znamy. Truskawki, które nabywamy w sklepie lub na targu, mogą na swojej powierzchni zawierać szkodliwe substancje. Są to najczęściej pestycydy, które mogą być groźne dla naszego zdrowia. Także owoce z własnego ogródka mogą okazać się niebezpieczne. Na ich powierzchni mogą znajdować się bakterie, a nawet jaja pasożytów. W związku z tym przed spożyciem owoców zarówno kupionych, jak i zebranych z własnego ogródka, należy je odpowiednio umyć. Jak prawidłowo myć truskawki?

Jak prawidłowo myć truskawki? Zastosuj dwa etapy

Okazuje się, że szybkie przepłukanie ich wodą nie wystarczy. Aby dokładnie umyć truskawki i pozbyć się z ich powierzchni niebezpiecznych substancji czy bakterii należy na trochę dłużej umieścić je w wodzie. Mycie najlepiej podzielić na dwa etapy. Pierwszy polega na moczeniu truskawek w roztworze zasadowym, a drugi – kwasowym.

Najpierw więc trzeba do miski wlać wodę, a następnie dodać do niej sodę oczyszczoną. Na jeden litr wody najlepiej wsypać 2 łyżeczki sody. W tak przygotowanym roztworze owoce należy moczyć przez ok. 10 minut. Później roztwór trzeba przelać przez sitko, a truskawki opłukać pod bieżącą wodą. Następnie należy przygotować roztwór kwasowy. Tu potrzebny będzie ocet spirytusowy lub jabłkowy. Na jeden litr wody potrzebne będzie pół szklanki octu. Cała procedura powinna w tym przypadku wyglądać tak samo jak przy roztworze zasadowym. Dopiero tak umyte truskawki można bezpiecznie spożywać.

Jak prawidłowo myć truskawki? 3 najczęściej popełniane błędy przy myciu truskawek

Truskawki to owoce słodkie i soczyste. Czasami jednak ich smak nas nie zachwyca. Powodem tego mogą być błędy przy myciu truskawek. Jeśli więc chcemy, aby owoce te wyśmienicie smakowały, powinniśmy właściwie przygotować je do spożycia. Jakie błędy przy myciu truskawek popełniamy? Jak ich uniknąć?

Zbyt szybkie usunięcie szypułek

Pierwszy błąd przy myciu truskawek polega na tym, że najpierw pozbawiamy je szypułek, a dopiero później myjemy. Owoce pozbawione swoich zielonych części szybciej chłoną wodę, przez co po myciu stają się wodniste i tracą jędrność. Ponadto jest z nich wypłukiwany smak. W efekcie wyglądają mało apetycznie, a przy tym tracą swój słodki smak. Zdecydowanie lepiej najpierw umyć truskawki, a dopiero później obrać je z szypułek.

Ciepła woda do mycia

Kolejny błąd związany z myciem truskawek to używanie do tej czynności ciepłej wody. Z tego powodu owoce szybko tracą jędrność i stają się nieapetyczne. Do mycia najlepiej używać chłodnej, przefiltrowanej wody lub wody mineralnej.

Mycie pod bieżącą wodą

Mycie pod bieżącą wodą truskawek umieszczonych w durszlaku również nie jest najlepszym pomysłem. Prowadzi to jedynie do przedostawania się zanieczyszczeń z górnej warstwy owoców na te znajdujące się pod spodem. Truskawki w znacznej części pozostają więc brudne, przez co mogą gorzej smakować. Zdecydowanie lepiej myć je w misce z wodą.