Ten napój znany jest od lat. To zdrowe połączenie lemoniady i oranżady, które jest naturalnym probiotykiem i izotonikiem. Wspiera odporność i układ pokarmowy, a do tego świetnie gasi pragnienie. To idealny napój na cieplejsze dni. Kwas chlebowy, bo o nim mowa, można przygotować samodzielnie w domu. Jest świetną alternatywą dla gazowanych i słodzonych napojów dostępnych w sklepach.